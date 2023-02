L'ASFC et le SDPF (É.-U.) ouvrent un centre d'inscription NEXUS et EXPRES aux É.-U.

Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, un montant de 200 000 $ à la Classique des étoiles, qui a lieu à Laval. La ministre du Tourisme et ministre...





L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et le Service des douanes et de la protection des frontières (SDPF) des États-Unis ont annoncé aujourd'hui l'ouverture d'un centre d'inscription NEXUS/EXPRES (Expéditions rapides et sécuritaires) au...





La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Mme Katéri Champagne Jourdain, sont fières de confirmer un appui...





Michael Rousseau, président et chef de la direction d'Air Canada, Amos Kazzaz, vice-président général et chef des Affaires financières, Lucie Guillemette, vice-présidente générale et chef des Affaires commerciales, et Craig Landry, vice-président...





La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, est heureuse de confirmer l'attribution de 1 105 400 $ à Mer et monde écotours, une propriété du Conseil de la Première Nation des Innus Essipit, pour...