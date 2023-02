Aide d'urgence - 3,5 M$ pour les organismes communautaires qui soutiennent les nouveaux arrivants





MONTRÉAL, le 6 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec a entendu l'appel des organismes communautaires qui viennent en aide aux nouveaux arrivants en situation de précarité. Ils pourront compter sur un soutien d'urgence de 3,5 millions de dollars pour répondre aux besoins croissants auxquels ils sont confrontés.

La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Chantal Rouleau, et la ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Christine Fréchette, en ont fait l'annonce aujourd'hui en présence de Claude Pinard, président et directeur général de Centraide du Grand Montréal, et de Stephan Reichhold, directeur général de la Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI).

La somme accordée permettra d'appuyer ces organismes communautaires actuellement fortement sollicités afin qu'ils puissent poursuivre leur action auprès de l'ensemble des personnes qui font appel à leurs services, en particulier les nouveaux arrivants en situation de précarité, notamment en matière d'aide alimentaire, d'hébergement, d'habillement et de soutien à la famille.

D'une part, ces organismes communautaires bénéficieront des 3 M$ investis par le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. La gestion de ce fonds est confiée à Centraide du Grand Montréal qui sera appuyé par la TCRI. Le Ministère peut compter sur la connaissance étroite qu'ont ces organisations de la réalité et des défis du terrain pour attribuer les sommes aux 22 organismes ciblés dans une première phase.

D'autre part, les organismes d'intégration des nouveaux arrivants, financés par le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, pourront compter sur un investissement supplémentaire de 500 000 $. Cette somme servira à soutenir 12 organismes communautaires des régions de Montréal, de Laval, de la Montérégie et de la Capitale-Nationale pour l'aide à la recherche de logement ainsi que pour des séances d'information sur les services auxquels les nouveaux arrivants ont accès.

« Je salue le travail remarquable que les organismes communautaires réalisent quotidiennement auprès des nouveaux arrivants au Québec. Depuis des mois, ils se mobilisent pour répondre aux besoins accrus des personnes en situation de précarité. Notre gouvernement reconnaît l'importance de leur travail et des défis auxquels ces organismes sont confrontés actuellement en leur apportant cette aide d'urgence qui leur donnera les moyens de répondre aux besoins d'entraide et de solidarité. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire

« Pour assurer une prise en charge adéquate et sécuritaire des nouveaux arrivants au sein de notre société, il est essentiel que les organismes communautaires qui les accueillent disposent des ressources nécessaires. L'aide d'urgence accordée aujourd'hui fait foi des efforts que nous déployons pour y arriver. Nous visons ainsi à apporter aux organismes les ressources nécessaires à la continuité et à la qualité des services qu'ils offrent à la population. »

Christine Fréchette, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

« Nous sommes très heureux de voir que l'appel des organismes communautaires les plus actifs auprès des nouveaux arrivants en situation de précarité du Grand Montréal ait été entendu par le gouvernement du Québec. L'équipe de Centraide du Grand Montréal a l'expertise et l'agilité nécessaires pour assurer une allocation rapide de l'aide financière d'urgence annoncée aujourd'hui. Nous travaillerons étroitement avec la TCRI pour ce faire. Nous nous engageons également à contribuer au fonds avec un montant de 333 000 $. Avec ce nouveau financement, nous augmentons de 25 %, cette année, nos investissements dans le secteur de l'immigration. Il est impératif de diminuer les risques que les nouveaux arrivants en situation de précarité se retrouvent en situation de pauvreté et d'exclusion sociale. »

Claude Pinard, président et directeur général de Centraide du Grand Montréal

« C'est avec soulagement que les organismes oeuvrant auprès des nouveaux arrivants accueillent l'annonce du gouvernement d'un fonds d'urgence pour venir en aide à cette population particulièrement vulnérable. Nous apprécions particulièrement la rapidité avec laquelle le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale et le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration ont réussi, conjointement, à mettre en oeuvre une telle initiative. Ce fonds permettra à de nombreux organismes communautaires de combler à très court terme des besoins essentiels de personnes immigrantes en situation de précarité au Québec. »

Stephan Reichhold, directeur général de la Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes

L'investissement du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale découle du Plan d'action gouvernemental en action communautaire, plus spécifiquement de la mesure visant notamment à favoriser la résilience et l'action des organismes communautaires en cas de situation exceptionnelle.

Les organismes communautaires admissibles à ce soutien financier d'urgence doivent être :

soutenus par le gouvernement du Québec;



très significativement actifs auprès des nouveaux arrivants en situation de précarité;



situés dans le Grand Montréal;



dans une situation de crise, en raison de la croissance des besoins des personnes en situation de vulnérabilité, entraînant des conséquences sur leur capacité d'offrir des services et un accompagnement de qualité à leurs clientèles.

Rappelons que le 14 mai 2022, le gouvernement du Québec a lancé le

Plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire 2022-2027 qui prévoit des investissements totaux de 1,1 milliard de dollars sur cinq ans pour mettre en oeuvre d'importantes mesures ayant pour but, notamment, de mieux soutenir les organismes communautaires.

Les organismes financés par le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration dans le cadre de cette annonce le sont via le Programme d'accompagnement et de soutien à l'intégration (PASI).

