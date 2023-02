Cascades investit 9 M$ à Piscataway





PISCATAWAY, NJ, le 6 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Cascades, chef de file dans la récupération et la fabrication de produits d'emballage et d'hygiène écoresponsables, est fière d'annoncer qu'elle a fait l'acquisition d'une nouvelle presse d'impression à son usine de Piscataway, au New Jersey, spécialisée dans la transformation d'emballages en carton ondulé.

« L'achat d'une presse EVOL, une technologie parmi les plus rapides au monde, nous permettra de poursuivre notre croissance dans le Nord-Est américain et d'accroître notre capacité à servir nos clients actuels et futurs. Cet investissement de 9 M$ US s'inscrit dans notre plan stratégique 2022-2024 et vise l'accroissement de notre taux d'intégration avec l'ajout de capacité de conversion additionnelle aux États-Unis », a souligné Mario Plourde, président et chef de la direction de Cascades.

L'usine de Piscataway, démarée en 2018, dessert actuellement les marchés de la distribution et de la transformation alimentaire. Elle est l'une des plus récentes et modernes du parc d'actifs de Cascades. L'achat de cette nouvelle presse, la sixième de l'usine, permettra d'augmenter la capacité de production de 17 %, soit l'équivalent de 480 millions de pieds carrés. L'installation de la presse sera complétée d'ici la fin du mois d'avril 2023.

Sixième plus grand producteur de carton-caisse en Amérique du Nord, Cascades se classe au 20e rang parmi le top 100 des entreprises les plus responsables au monde selon le prestigieux palmarès Global 100 produit par Corporate Knights.

L'usine de Piscataway compte actuellement plus de 175 employé(e)s et fait partie des employeurs de choix de la région. Cet investissement nécessitera l'embauche de 20 personnes supplémentaires comme des aides-généraux, des aides-opérateurs, des opérateurs et des expéditeurs. Un salaire compétitif et un programme d'avantages sociaux flexible et adapté au style de vie des employés est offert.

Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération. L'entreprise compte environ 10 000 talents travaillant dans un réseau de près de 80 unités d'exploitation situées en Amérique du Nord. Sa philosophie de gestion, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage, ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de créer des produits novateurs pour ses clients tout en contribuant au mieux-être des personnes, des communautés et de la planète. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS.

