Programme de financement des organismes communautaires de travail de rue en prévention de la criminalité - Près de 5 M$ pour mieux prévenir la criminalité par le travail de rue





QUÉBEC, le 6 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, François Bonnardel, annonce que 40 organismes communautaires de travail de rue, répartis dans 14 régions du Québec, se partageront une enveloppe budgétaire de 4,6 M$ pour l'année 2022-2023.

Cette enveloppe sera renouvelée en 2023-2024, mais bonifiée en 2024-2025 par l'ajout de cinq nouveaux bénéficiaires. Au bout de ces trois années, ce seront plus de 14 M$ qui auront été attribués dans le cadre de ce programme. Ce soutien financier fait partie de l'augmentation de 52 M$ annoncée le 5 décembre 2021 pour bonifier l'axe de la prévention dans la lutte contre les armes à feu et la criminalité. Par cet investissement, le gouvernement du Québec réitère son engagement à rendre nos villes plus sécuritaires.

Citation?:

« Notre gouvernement soutient plusieurs initiatives et projets en prévention de la criminalité. Je suis particulièrement fier que nous puissions mettre en lumière le travail de rue, devenu un incontournable pour joindre et accompagner les personnes en rupture sociale, marginalisées ou à risque de le devenir. Tout cela pour rehausser le sentiment de sécurité des Québécois et Québécoises.?»

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

Faits saillants?:

Le Programme de financement des organismes communautaires de travail de rue en prévention de la criminalité vise à bonifier et à pérenniser l'aide financière destinée aux organismes en finançant leur mission plutôt que des projets ponctuels. Rappelons qu'auparavant, ce financement était concentré dans le Programme de financement issu du partage des produits de la criminalité. Pour 2022-2023, les investissements du ministère de la Sécurité publique (MSP) en matière de prévention de la criminalité totalisent près de 30 M$, soit plus du double de l'année précédente. Ces sommes permettent de soutenir des initiatives de concertation, de travail de rue, d'intervention et de formation.

Les stratégies intégrées en sécurité urbaine sont soutenues par le MSP, à savoir la mise en commun de différentes expertises dans des démarches misant sur la complémentarité des actions, pour faire face à des défis, comme la violence armée, la délinquance et l'exploitation sexuelle.

Lien connexe?:

Pour en savoir davantage sur le programme et les projets financés

