iA Clarington lance des mandats mondiaux de dividendes et de petites capitalisations PSR





TORONTO, le 6 févr. 2023 /CNW/ - Placements IA Clarington inc. (« iA Clarington ») a annoncé aujourd'hui le lancement de deux nouveaux fonds :

Le Fonds IA Clarington mondial de dividendes , géré par iA Gestion de placements inc. (iAGP)

, géré par iA placements inc. (iAGP) Le Fonds IA Clarington Inhance PSR de petites capitalisations mondiales, géré par Vancity Investment Management Ltd (VCIM)

« Ces nouveaux mandats reflètent notre engagement continu à offrir aux investisseurs canadiens un meilleur accès aux marchés mondiaux et offrant une diversification accrue de portefeuille et un potentiel de rendement attrayant », a déclaré Kos Lazaridis, vice-président principal, chef des produits et responsable de la stratégie, iA Clarington.

Fonds IA Clarington mondial de dividendes

Géré par Dan Rohinton, vice-président et gestionnaire de portefeuille, dividendes mondiaux, iAGP, le Fonds offre une exposition de forte conviction aux actions de qualité versant des dividendes, en ciblant particulièrement des sociétés en mesure d'augmenter leurs dividendes à long terme.

Caractéristiques principales :

Portefeuille concentré de 30 à 40 actions, reflétant les meilleures idées du gestionnaire

Potentiel de rendement global amélioré pour les investisseurs recherchant à la fois une appréciation du capital et un flux de revenu constant

Approche ascendante basée sur la recherche fondamentale, avec une priorité différenciée axée sur l'analyse de la chaîne de valeur dans la génération des idées et le processus de sélection des titres

« Notre priorité absolue consiste à attirer et retenir des talents exceptionnels en investissement parmi les meilleurs en Amérique du Nord », a précisé Alain Bergeron, vice-président exécutif et chef des placements, iA Groupe financier. L'arrivée de M. Rohinton dans l'équipe d'iAGP et le lancement de ce nouveau mandat mondial de dividendes confirme cet engagement et contribuera à consolider notre position dans le secteur de la gestion d'actifs. »

Cliquez ici pour en apprendre davantage sur le Fonds IA Clarington mondial de dividendes.

Fonds IA Clarington Inhance PSR à petites capitalisations mondiales

Géré par Marc Sheard, gestionnaire de portefeuilles, Actions, VCIM, le Fonds IA Clarington Inhance PSR à petites capitalisations mondiales fournit aux investisseurs soucieux de l'impact social et environnemental une plus grande diversification et un potentiel de rendement excédentaire.

Caractéristiques principales :

Exposition à un univers plus large d'actions à petites capitalisations, qui, historiquement, ont procuré un potentiel d'alpha supérieur à celui des grandes capitalisations dans les contextes économiques et boursiers favorables

Une recherche rigoureuse en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) , pleinement intégrée à l'analyse fondamentale ascendante

Un programme d'engagement des actionnaires conçu pour assurer que les sociétés détenues par le Fonds maintiennent un engagement fort envers les facteurs ESG

« Nous croyons que le recours à une approche centrée sur la qualité avec analyse ESG intégrée constitue la recette gagnante pour exploiter à plein le potentiel de rendement excédentaire à long terme de l'univers mondial des petites capitalisations, avec un risque relatif plus bas. L'univers des petites capitalisations inclut de multiples sociétés de qualité exposées aux thèmes séculaires et socialement responsables du développement durable. En tant qu'investisseurs axés sur les PSR, nous souhaitons tirer parti du fait qu'un nombre croissant de sociétés plus petites continuent d'améliorer leurs résultats ESG à l'échelle mondiale », a déclaré Marc Sheard, gestionnaire de portefeuilles, Actions, VCIM.

Veuillez visiter iaclarington.com/PSR pour en apprendre davantage sur le Fonds IA Clarington Inhance PSR de petites capitalisations mondiales.

À propos de Placements IA Clarington inc.

Filiale de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. - quatrième plus importante société d'assurance de personnes au Canada - iA Clarington offre une vaste gamme de produits de placement, notamment des fonds communs de placement activement gérés, des solutions de portefeuilles gérés, l'option de série FNB active et des placements socialement responsables (PSR). Au 31 décembre 2022, iA Clarington détenait un actif sous gestion de plus de 17,3 milliards $. Veuillez visiter iaclarington.com pour de plus amples renseignements.

À propos de iA Gestion de placements

Pôle d'attraction des meilleurs talents en investissement, iA Gestion de placements se classe parmi les plus grands gestionnaires d'actifs au Canada, avec au-delà de 100 milliards $ sous gestion en mandats institutionnels et de particuliers. Nous aidons les investisseurs à atteindre leurs objectifs de création de richesse à long terme par des solutions de placement innovantes conçues pour les marchés complexes d'aujourd'hui. Nous nous appuyons sur notre historique de succès et soutenons le développement de nos principaux atouts, explorant des moyens innovants pour répondre aux besoins des investisseurs. Nous bâtissons sur notre histoire et innovons pour l'avenir. Nos gestionnaires de portefeuille expérimentés utilisent une méthodologie de placement propre, ancrée dans l'engagement fédérateur de iAGP en faveur d'une prudente gestion des risques, d'une rigueur analytique et d'une approche disciplinée axée sur les processus pour la répartition de l'actif et pour la sélection des titres.

À propos de Vancity Investment Management Ltd.

Vancity Investment Management est un chef de file canadien de l'investissement responsable en croissance rapide. La société fait bénéficier à ses clients (particuliers, institutions et fonds communs) d'un processus d'investissement intégré ayant recours à un engagement en tant qu'actionnaire et qui superpose la recherche environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) à l'analyse financière traditionnelle dans l'établissement et la gestion de portefeuille de placements. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter vcim.ca.

Les placements dans des fonds communs de placement, y compris dans des séries de fonds communs de placement négociés en bourse, peuvent donner lieu à des commissions, à des commissions de suivi, à des frais de gestion, à des frais de courtage et à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Les Fonds iA Clarington sont gérés par Placements IA Clarington inc. iA Clarington et le logo d'iA Clarington ainsi qu'iA Gestion de patrimoine et le logo d'iA Gestion de patrimoine sont des marques de commerce, utilisées sous licence, de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.

SOURCE Placements IA Clarington inc.

Communiqué envoyé le 6 février 2023 à 10:00 et diffusé par :