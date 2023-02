Québec accorde 64,5 M$ à 122 institutions muséales agréées de 2022 à 2025





QUÉBEC, le 6 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce que les subventions octroyées aux musées dans le cadre du programme Aide au fonctionnement pour les institutions muséales s'élèveront à 64,5 M$. Il s'agit d'une aide financière annuelle de 21,1 M$ pour 2022-2023, de 21,5 M$ pour 2023-2024 et de 21,9 M$ pour 2024-2025.

Au total, 122 institutions de toutes les régions du Québec obtiendront une aide financière, dont 16 nouvelles qui n'étaient pas soutenues dans les dernières ententes.

Le programme permet d'appuyer les organismes dans l'accomplissement de leur mission et la réalisation de leur plan d'action, notamment par la mise en valeur de leurs collections, la diversification de leur programme d'activités éducatives et culturelles ainsi que le développement de leur offre aux visiteurs et visiteuses. Cette aide financière contribue à la vitalité des régions et permet à la population de découvrir des éléments du patrimoine, de l'histoire régionale, des arts et de la culture.

«?Les musées participent significativement au dynamisme de toutes les régions du Québec en rendant accessibles l'art et la culture à l'ensemble de la population. Ces lieux de création, de réflexion, de découverte et d'éducation constituent également des alliés précieux pour faire connaître et promouvoir notre culture, notamment auprès des jeunes. Notre gouvernement est heureux d'offrir son soutien aux institutions muséales afin qu'elles puissent accomplir leur mission ainsi que se développer et rayonner davantage. J'invite les Québécoises et les Québécois à continuer de fréquenter en grand nombre nos musées pour faire le plein d'expériences enrichissantes!?»

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais et de la région de l'Abitibi-Témiscamingue

Lors du budget gouvernemental 2022-2023, une somme supplémentaire de 6 M$ sur 3 ans était annoncée pour le programme.

La subvention comporte une aide de base pour la mission de l'organisme et une aide supplémentaire à la production.

Le programme compte 2 volets. Le premier reconnaît la contribution des institutions muséales de portée régionale et nationale au développement culturel de leur territoire et leur rôle central dans la conservation et la diffusion du patrimoine. Le second volet réaffirme la responsabilité du Ministère à l'égard des institutions muséales gestionnaires de biens patrimoniaux protégés par la Loi sur le patrimoine culturel et confirme la nécessité de mettre en valeur et de donner accès à ces éléments de notre histoire.

