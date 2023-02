Konica Minolta au palmarès 2023 des 100 sociétés les plus durables au monde





L'entreprise s'y classe pour la sixième fois et la cinquième année consécutive

MISSISSAUGA, Ontario, 06 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Solutions d'affaires Konica Minolta (Canada) Ltée a annoncé aujourd'hui que son siège social mondial, Konica Minolta, Inc. (Konica Minolta), figure parmi les 100 sociétés les plus durables au monde selon l'édition 2023 du Global 100. C'est la sixième fois et la cinquième année consécutive que Konica Minolta figure sur la prestigieuse liste, après les éditions de 2011 et de 2019 à 2022. Le Global 100 est annoncé chaque année par l'entreprise canadienne Corporate Knights à l'occasion de la réunion du Forum économique mondial (FEM), aussi connu sous le nom de forum de Davos.

En 2023, les 100 sociétés les plus engagées en matière de développement durable ont été sélectionnées parmi plus de 6 000 sociétés ouvertes du monde entier ayant enregistré un revenu de plus d'un milliard de dollars américains, selon une évaluation rigoureuse basée sur des indicateurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, sur la capacité à favoriser la diversité et l'innovation, et sur la part de ventes attribuée à des produits écologiques. Quatre sociétés japonaises figurent sur la liste et, parmi elles, Konica Minolta a le rang le plus élevé.

« Alors que nous entamons notre 150e année sur le marché mondial, nous continuons de miser sur un objectif : l'innovation au service des clients, de la société et du monde, se réjouit Kay Fernandez, vice-présidente directrice du marketing à Konica Minolta Business Solutions U.S.A., Inc. Nous sommes fiers d'être une fois de plus récompensés pour nos efforts continus comme chef de file en durabilité sociale et environnementale. »

Depuis sa fusion en 2003, Konica Minolta a placé la durabilité au centre de sa gestion pour créer des produits et des solutions qui aident à résoudre des enjeux sociaux et environnementaux en phase avec les objectifs de développement durable de l'Organisation des Nations Unies. La société offre des produits écoénergétiques pour réduire les émissions de CO 2 chez les clients et contribuer à transformer leurs processus de production et à promouvoir de nouvelles méthodes de travail.

Sa stratégie mondiale de durabilité à long terme, Eco Vision 2050, fixe des cibles de réduction de ses émissions de CO 2 , sur tout le cycle de vie des produits. La société est actuellement en avance sur son plan pour atteindre la carbonégativité, visant désormais 2030 au lieu de 2050. La stratégie encourage le recyclage, l'optimisation des ressources naturelles limitées, et la restauration et la préservation de la biodiversité. Ainsi, la société aide ses entreprises clientes et ses fournisseurs à utiliser judicieusement les ressources en établissant une chaîne d'approvisionnement efficace utilisant la production sur demande et en réduisant les pertes dans les processus et l'approvisionnement.

Konica Minolta a également relevé d'importants problèmes de matériaux à régler à court terme pour atteindre les objectifs environnementaux à long terme. Deux d'entre eux concernent les changements climatiques et l'utilisation de ressources naturelles limitées. Dans cette optique, elle prend des initiatives continues pour :

réduire la consommation d'énergie et les émissions de CO 2 des clients et de la société en fournissant des solutions de fabrication;

des clients et de la société en fournissant des solutions de fabrication; favoriser l'abandon du papier au profit de l'informatique omniprésente avec des solutions transformant les méthodes de travail;

contribuer massivement à la réduction des émissions de CO 2 et des coûts en aidant ses partenaires d'affaires à réduire leur empreinte écologique grâce aux technologies de transformation numérique.



Konica Minolta continuera de surmonter le défi de l'innovation pour favoriser non seulement sa croissance, mais aussi la création de valeur pour la planète et la société. Pour en savoir plus sur ses efforts aux États-Unis, cliquez ici (en anglais seulement). Consultez le rapport de durabilité 2022 de Konica Minolta ici (en anglais seulement).

Au sujet de Konica Minolta

Konica Minolta a entamé son parcours il y a 150 ans, avec la volonté de voir et de faire les choses autrement. Elle innove pour le bien de la société et du monde entier. Et c'est toujours cet objectif qui l'anime, hier et aujourd'hui. Solutions d'affaires Konica Minolta (Canada) Ltée transforme et révolutionne les bureaux pour créer une véritable connectivité dans un milieu de travail connecté et futé. Elle propose une gamme complète de solutions qui tirent profit de la mobilité et des services infonuagiques et optimisent les opérations au moyen de processus documentaires automatisés. Sa gamme bizhub i-Series a reçu les prix BLI « A3 Line of the Year » 2021 et « Most Color Consistent A3 Brand » 2021-2023 de Keypoint Intelligence. Sa division des services de TI offre divers services de stratégie et de soutien informatiques ainsi que différentes solutions de sécurité réseau dans l'ensemble des marchés verticaux. L'entreprise a été reconnue par Brand Keys 16 années consécutives comme la marque numéro un en matière de fidélité des clients sur le marché des appareils de bureau multifonctions. Konica Minolta, Inc. a figuré à l'indice mondial de durabilité Dow Jones pendant 9 années de suite. C'est en partenariat avec ses clients que l'entreprise donne forme aux idées et apporte une valeur ajoutée à la société. Pour en savoir plus, rendez-vous au www.konicaminolta.ca et suivez Konica Minolta sur LinkedIn, YouTube, Facebook, Twitter et Instagram.

