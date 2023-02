Taulia signe un mémorandum d'accord avec Aramco pour explorer des solutions de financement des fournisseurs





Taulia, le fournisseur de premier plan de solutions de gestion de fonds de roulement, annonce aujourd'hui avoir signé un mémorandum d'accord (MdA) avec Aramco, l'une des plus importantes sociétés intégrées d'énergie et de chimie, pour envisager l'offre par Taulia de solutions de financement des fournisseurs.

Dans le cadre de son programme « In-Kingdom Total Value Add » (iktva) ayant pour but d'accélérer les efforts de transformation numérique à l'échelle nationale, Aramco a récemment signé plus de 100 accords pour contribuer à l'avènement d'un écosystème industriel concurrentiel, diversifié et durable au niveau international (veuillez cliquer ici pour obtenir de plus amples informations).

Taulia met ce programme en oeuvre en collaboration avec J.P. Morgan et Manafa Capital.

Cedric Bru, PDG de Taulia, explique : « Grâce à ce programme, nous ouvrons la voie pour que des milliers d'entreprises de par le monde puissent accéder à des options de financement abordables et gérer leurs liquidités dans un contexte économique toujours incertain. »

Ziad T. Murshed, vice-président directeur et directeur financier d'Aramco, déclare : « Il s'agit d'une étape cruciale pour permettre aux fournisseurs locaux d'accéder à des options de financement en vue de soutenir l'écosystème industriel et de renforcer les chaînes logistiques locales. »

FIN

À propos d'Aramco

Aramco est une entreprise mondiale intégrée dans les secteurs de l'énergie et des produits chimiques. Nous sommes mus par notre profonde conviction selon laquelle l'énergie représente une opportunité. Depuis la production d'environ un baril sur huit de l'approvisionnement mondial en pétrole au développement de nouvelles technologies énergétiques, notre équipe mondiale est vouée à exercer un impact dans toutes ses activités. Notre objectif premier est de rendre nos ressources plus fiables, plus durables et plus utiles, ce qui contribue à promouvoir la stabilité et la croissance à long terme dans le monde entier. www.aramco.com.

À propos de Taulia

Taulia est un fournisseur de technologies financières spécialisé dans les solutions de gestion de fonds de roulement. Le siège de la société se trouve à San Francisco, en Californie. Taulia aide les entreprises à accéder à la valeur que recèlent leurs dettes, créances et inventaires. Un réseau de plus de deux millions d'entreprises fait appel à la plateforme de Taulia pour choisir quand elles souhaitent payer et être payées. Taulia permet à ses clients d'exécuter leurs stratégies en matière de fonds de roulement, de soutenir leurs fournisseurs en les payant de manière anticipée, et de contribuer à établir des chaînes logistiques durables. Taulia traite plus de 500 milliards USD chaque année. Certaines des plus grandes entreprises internationales font confiance à Taulia, dont Airbus, AstraZeneca et Nissan. Taulia fait partie de SAP depuis mars 2022. L'entreprise exerce ses activités à titre indépendant et sous sa propre marque au sein du groupe SAP.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.taulia.com.

