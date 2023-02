L'AACSB annonce les lauréats de l'initiative Influential Leaders 2023





La huitième édition de l'initiative récompense 25 leaders d'impact sur le plan sociétal

TAMPA, Floride, 6 février 2023 /CNW/ - AACSB International (AACSB), la plus importante alliance du secteur des études commerciales au monde, annonce aujourd'hui sa classe de leaders influents 2023, une cohorte de 25 anciens étudiants d'écoles de commerce qui redéfinissent la notion de leader d'impact sur le plan sociétal.

Le programme Influential Leaders de l'AACSB, qui en est à sa huitième édition, récompense plus de 275 diplômés d'établissements d'études commerciales qui ont créé un impact durable au sein du secteur et dans la société. Tous les lauréats détiennent un diplôme de premier, deuxième ou troisième cycle décerné par l'un des plus de 950 établissements d'études commerciales accrédités par l'AACSB à l'échelle mondiale.

Parmi les lauréats de 2023, on retrouve des champions issus d'entreprises, d'organismes sans but lucratif, de gouvernements qui sont déterminés à créer des changements positifs dans le monde. Ces artisans du changement utilisent leurs études commerciales pour créer un environnement plus durable, améliorer les possibilités d'emploi et d'éducation pour les populations sous-représentées et améliorer les moyens de subsistance des communautés les plus mal desservies de la société. Ils représentent les efforts déployés par le secteur des études commerciales pour créer et promouvoir un impact sociétal positif - une caractéristique clé des normes d'accréditation des établissements d'étude de l'AACSB pour l'année 2020 et centrale du rôle d'accélérateur récemment créé.

« Les leaders influents de 2023 démontrent que la réussite en affaires peut aussi être synonyme de réussite pour la société, a déclaré Caryn Beck-Dudley, présidente et cheffe de la direction d'AACSB. « Les efforts qu'ils déploient pour donner la priorité à la détermination, aux personnes et à la planète devraient tous nous inspirer à changer notre image du leadership d'impact. »

Chaque leader influent a été mis en nomination par son alma mater au moyen de récits inspirants qui illustrent comment le lauréat donne l'exemple et innove au sein de son industrie, contribue à sa collectivité et encourage les prochains chefs d'entreprise. Academic Partnerships appuie l'édition 2023 de l'initiative Influential Leaders.

Vous trouverez les récits uniques de chaque lauréat, et la façon dont ceux-ci ont un impact important et durable à travers le monde, à l'adresse aacsb.edu/influential-leaders.

À propos de l'AACSB

Fondée en 1916, l'AACSB est la plus importante alliance dans le domaine des études commerciales au monde. Elle met en contact des éducateurs, des apprenants et des entreprises afin de créer la prochaine génération de grands leaders. Présente dans plus de 100 pays et territoires, l'AACSB favorise l'engagement, accélère l'innovation et amplifie les répercussions positives au sein du secteur des études commerciales. Découvrez comment l'AACSB révolutionne les études commerciales dans le but de créer une société meilleure à aacsb.edu.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1995029/AACSB_2023_Influential_Leaders.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/492010/AACSB_Logo.jpg

SOURCE AACSB International

Communiqué envoyé le 6 février 2023 à 09:00 et diffusé par :