AVIS AUX MÉDIAS - Les premiers ministres des provinces et territoires prendront part à des réunions à Ottawa les 6 et 7 février 2023





OTTAWA, ON, le 6 févr. 2023 /CNW/ - Une aire à micro unique sera aménagée à l'hôtel Delta City Centre à l'usage des premiers ministres des provinces et territoires selon l'horaire suivant :

Dates/heures : Lundi 6 février 2023, de 15 h à 21 h

Mardi 7 février 2023, de 7 h à 12 h 30







Emplacement : Niveau du hall d'entrée (lobby), hôtel Delta, 101 rue Lyon Nord, Ottawa





Les représentants des médias qui désirent couvrir la rencontre doivent s'inscrire par courriel à l'adresse [email protected] pour obtenir leur accréditation. Chaque personne fera l'objet d'une vérification afin de confirmer qu'elle représente bien un média officiel.

À leur arrivée, les médias sont priés de se présenter au bureau des inscriptions situé dans le hall d'entrée (lobby) de l'hôtel. Les représentants des médias devront présenter une pièce d'identité avec photo à leur arrivée à la rencontre. Un laissez-passer sera remis à tous les médias accrédités au bureau d'inscription.

Programme préliminaire pour les médias (horaire et événements à confirmer)

Lundi 6 février



14 h Début de l'inscription des représentants des médias



15 h Aire à micro unique disponible pour les mêlées de presse des premiers ministres des provinces et des territoires



19 h Début de la Rencontre des premiers ministres des provinces et territoires



21 h Fermeture de la salle de presse



Mardi 7 février



7 h Ouverture de la salle de presse





Aire à micro unique disponible pour les mêlées de presse des premiers ministres des provinces et des territoires



9 h 15 Séance de photo; les médias seront escortés vers la salle où se tient la rencontre



10 h 15 Point de presse de la présidente du Conseil de la fédération, Heather Stefanson, première ministre du Manitoba



12 h 30 Départ des premiers ministres des P-T pour la Rencontre des premiers ministre (RPM). Fermeture de la salle de presse





NOTE : Aucune retransmission en direct ni possibilité de participation téléphonique.

Le Conseil de la fédération regroupe les premiers ministres des 13 provinces et territoires. Il permet aux premiers ministres de travailler en collaboration, de tisser des liens plus étroits, de favoriser des relations constructives entre les gouvernements et de faire preuve de leadership sur des questions importantes pour les Canadiens.

