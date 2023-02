Global Prairie et Hileman Group annoncent leur fusion





Global Prairie, cabinet de conseil en marketing international détenu à 100 % par ses salariés, annonce sa fusion avec Hileman Group, société de technologie marketing à forte croissance travaillant pour le compte d'entreprises de renom dans les secteurs de la santé, des sciences du vivant, de l'enseignement supérieur, des biens de grande consommation, de la fabrication et des technologies financières. Cette fusion permettra à Global Prairie d'avoir plus d'impact pour ses clients et ainsi d'amplifier la mission de l'organisation au moyen de stratégies fondées sur des données et une technologie marketing avant-gardiste.

« Cette fusion va catalyser l'innovation et la croissance au bénéfice des clients et de Global Prairie » a déclaré Anne St. Peter, qui a cofondé la société aux côtés de Douglas Bell en 2008. « L'équipe de marketing digital du Hileman Group a bâti quelque chose d'incroyable en conseillant les clients pour qu'ils se développent au mieux et aient un impact dans ce monde connecté en mutation rapide. Sa compréhension des technologies émergentes et de l'intelligence artificielle vont contribuer à la croissance de nos clients ».

D. Bell abonde : « La fusion avec Hileman Group nous donne la possibilité d'employer des méthodes fondées sur des données pour quantifier l'efficacité des programmes marketing de nos clients, mais également pour mesurer l'impact social de leurs activités. Cette perspective est palpitante, à la fois pour les clients et pour Global Prairie, c'est pourquoi il nous tarde de nous mettre au travail ».

« L'intérêt de fusionner avec une société d'utilité publique entièrement détenue par ses salariés m'est apparu évident en tant que fondateur d'Hileman Group. L'idée d'apporter une valeur ajoutée significative à nos salariés, nos clients et à la collectivité me motive. Cette décision permettra d'atteindre ces objectifs et je suis très enthousiaste concernant notre avenir au sein de l'équipe de Global Prairie » a déclaré Tom Hileman.

Les dirigeants d'Hileman Group continueront d'occuper des postes de direction au sein de Global Prairie. La nouvelle direction a amorcé la procédure d'intégration des deux entreprises sous la marque Global Prairie.

À propos de Global Prairie

Global Prairie est une société de marketing internationale fondée sur la conviction que les entreprises doivent oeuvrer pour le bien commun dans le monde. Livrer des résultats mesurables et significatifs à des organisations qui cherchent à rendre le monde meilleur n'est pas simplement le but que poursuit Global Prairie - c'est le socle sur lequel repose l'entreprise. En tant que société d'utilité publique certifiée « B Corp » parmi quelque 6000 B Corps dans le monde, Global Prairie répond à des normes rigoureuses de performance sociale et environnementale, de responsabilité et de transparence. Global Prairie est détenue à 100 % par ses employés.

Hileman Group apporte à Global Prairie un effectif interdisciplinaire exceptionnel et l'expérience fructueuse d'une agence numérique qui évolue à l'intersection du marketing, de la créativité et de la technologie, en partenariat avec des organisations pour relever leurs défis marketing les plus complexes. Hileman Group apporte à Global Prairie une clientèle de qualité incluant des noms tels que Cleveland Clinic, Baylor Scott & White Health, Cedars-Sinai Medical Center et Vanderbilt University Medical Center.

Plus d'informations : globalprairie.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 6 février 2023 à 08:15 et diffusé par :