Acadian Plant Healthtm lance une nouvelle stratégie de marque pour des solutions novatrices immédiates à l'appui d'une production alimentaire mondiale durable

DARTMOUTH, Nouvelle-Écosse, 6 février 2023 /PRNewswire/ -- Acadian Plant Healthtm a annoncé aujourd'hui la nouvelle stratégie de marque de la société, « Sea Beyond », conçue pour assurer la transition de l'industrie des biostimulants avec des solutions technologiques qui répondent à un système de production agricole fortement impacté par le changement climatique.

« Le lancement de "Sea Beyond" représente notre nouvelle vision, notre leadership et notre engagement à fournir des solutions innovantes et durables pour l'agriculture mondiale », a déclaré Nelson Gibson, président d'Acadian Plant Health. « Nous remettons en question les idées reçues pour voir au-delà de la façon dont l'industrie des biostimulants fournit des solutions agricoles qui répondent à la demande mondiale croissante de nourriture et au changement climatique ».

L'annonce s'appuie sur la position de leader de l'entreprise dans le secteur mondial des biostimulants. L'entreprise souhaite devenir la principale entreprise de gestion du stress abiotique des cultures avec une technologie de base brevetée à base d'algues. Le département de recherche et développement d'Acadian Plant Health offre des solutions scientifiques de la mer à la terre, qui ont fait leurs preuves pour atténuer les impacts sur les cultures causés par des facteurs comme la sécheresse, la chaleur, le froid, la salinité et les carences en éléments nutritifs, tout en maintenant et en améliorant la productivité des cultures. Les produits d'Acadian Plant Health sont conçus en tant que solutions d'ingrédients actifs uniques qui seront à la fois autonomes et intégrés à d'autres technologies pour résoudre les principaux défis agricoles.

Plus nous parlions avec nos clients, plus nous nous rendions compte qu'il y avait une idée de "l'un ou l'autre" lorsqu'il s'agit de performance et de durabilité », explique Gibson. « On a l'impression qu'il est impossible d'obtenir le rendement voulu avec des produits "écologiques", mais nous remettons en question cette idée reçue. En collaboration avec nos partenaires de l'industrie, nos biostimulants promettent des cultures à rendement plus élevé de manière durable, ce que nous avons prouvé par la science au cours des 40 dernières années », ajoute M. Gibson. « Ce que nous devons faire maintenant en tant qu'industrie, c'est voir au-delà de l'état actuel de l'industrie des intrants agricoles et offrir des solutions qui fournissent une technologie à haute valeur ajoutée pour la productivité des cultures, qui passe d'un ajout périphérique à une composante essentielle de l'agriculture durable. Le monde change, et nous savons que les choses doivent changer à l'échelle mondiale. Une entreprise ne peut pas y arriver seule. Nous devons travailler ensemble pour faire progresser la durabilité au profit des plantes et de la planète ».

À propos d'Acadian Plant Health

Acadian Plant Health est une division d'Acadian Seaplants Limitedtm, la plus grande entreprise indépendante de récolte, de culture et d'extraction de plantes marines au monde. Acadian est un leader international en matière de solutions biologiques et scientifiques durables pour les cultures à haute valeur ajoutée. L'entreprise s'engage à lancer des produits innovants brevetés, en mettant l'accent sur la durabilité et l'agriculture régénérative. Les produits d'Acadian Plant Health sont utilisés pour plus de 100 cultures dans plus de 80 pays dans le monde.

