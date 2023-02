La Banque Royale du Canada annonce un réalignement de la présentation des résultats d'un de ces secteurs d'exploitation





TORONTO, le 6 févr. 2023 /CNW/ - La Banque Royale du Canada (TSX : RY) (NYSE : RY) a annoncé aujourd'hui une révision de la présentation de son information financière pour refléter les changements apportés par la direction aux Services aux investisseurs et de trésorerie. Depuis le 1er novembre 2022, les trois secteurs d'activité des Services aux investisseurs et de trésorerie sont présentés ainsi :

Les Services aux investisseurs seront présentés en tant que secteur d'activité autonome dans le secteur Gestion du patrimoine.

Les Services de trésorerie seront inclus dans les activités des Marchés mondiaux présentés dans le secteur Marchés des Capitaux.

Les Services bancaires transactionnels seront inclus dans les activités du groupe Grande entreprise et services de banque d'investissement présentés dans le secteur Marchés des Capitaux.

Les secteurs d'activité des Services aux investisseurs et de trésorerie qui sont intégrés à Marchés des Capitaux et à Gestion du patrimoine à des fins de présentation de l'information financière continueront de créer de la valeur pour leur clientèle respective et pour RBC.

Ce réalignement n'a pas d'incidence sur la vente proposée et annoncée précédemment des activités d'administration d'actifs en Europe et au Royaume-Unis de RBC Investor Services et de son centre d'excellence associé situé en Malaisie (les « activités européennes ») à CACEIS, groupe bancaire d'administration d'actifs de Crédit Agricole S.A. et de Santander. La conclusion de l'opération envisagée sera soumise aux conditions de clôture d'usage, y compris les approbations réglementaires et antitrust, et devrait avoir lieu d'ici la fin du troisième trimestre civil de 2023. Les résultats des activités européennes seront présentés dans la Gestion du patrimoine jusqu'à la conclusion de la transaction.

Un résumé de l'information financière complémentaire reflétant ces changements de façon rétrospective est disponible sur rbc.com/investisseurs .

