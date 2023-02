La Coalition canadienne de la connaissance de l'océan annonce l'initiative de subventions communautaires pour la connaissance de l'océan





VANCOUVER, BC, le 6 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, la Coalition canadienne pour la connaissance de l'océan (CCCO) est ravie d'annoncer le lancement de sa nouvelle initiative de subventions communautaires pour la connaissance de l'océan! Offrir des possibilités de financement plus accessibles pour les initiatives communautaires de connaissance de l'océan était une priorité identifiée dans la Stratégie canadienne de connaissance de l'océan . Unique en 2023, la CCCO accordera de petites subventions aux organisations communautaires pour soutenir les événements de la Semaine de l'océan Canada.

Des subventions de 500 $ à 3 000 $ sont disponibles pour les organisateurs d'événements communautaires sur le thème de l'océan afin de célébrer la Semaine de l'océan Canada !

QUOI: Des subventions de 500 $ à 3 000 $ sont disponibles pour les organisateurs d'événements communautaires sur le thème de l'océan afin de célébrer la Semaine de l'océan Canada!

QUAND: Faites une demande avant 17 h HNE le 20 février 2023 pour soutenir les événements qui se déroulent entre le 2 et le 11 juin 2023.

OÙ: Partout au Canada! Les candidats n'ont pas besoin d'être près de l'océan pour organiser un événement. Nous encourageons les événements liés à l'océan et à l'eau douce à travers le pays.

POURQUOI: Dans le cadre de la Décennie des océans des Nations Unies, ainsi que de l'engagement du Canada à protéger 30 % des terres et des eaux d'ici 2030, nous voulons soutenir et habiliter davantage de Canadiens à mieux comprendre, valoriser et prendre soin de l'océan et des voies navigables menant à lui. Les événements et actions communautaires sont essentiels. Joignez-vous à la célébration!

COMMENT: Visitez oceanweekcan.ca/fr/subvention pour en savoir plus et faire une demande!

Qu'est-ce que la Semaine de l'océan Canada ?

La Semaine de l'océan Canada est une célébration nationale annuelle des événements, de l'apprentissage et de l'engagement liés à l'océan qui se tient pendant la semaine de la Journée mondiale de l'océan (8 juin). Grâce à ces événements et activités de sensibilisation, nous reconnaissons le rôle important que joue l'océan dans notre vie quotidienne et comment les voies navigables locales nous relient tous à l'océan et les uns aux autres.

En 2022, plus de 675 000 personnes ont assisté à un ou plusieurs des 160 événements de la Semaine de l'océan Canada qui ont eu lieu à travers le pays. Nous espérons faire encore plus sensation en 2023!

SOURCE Coalition canadienne de la connaissance de l'océan

Communiqué envoyé le 6 février 2023 à 08:00 et diffusé par :