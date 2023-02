/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Annonce importante concernant le développement touristique de la Côte-Nord/





QUÉBEC, le 3 févr. 2023 /CNW Telbec/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière,Mme Caroline Proulx, en compagnie de la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Mme Kateri Champagne Jourdain, invite les représentantes et les représentants des médias à une conférence de presse concernant un important soutien au développement touristique dans la région de la Côte-Nord.

Date : Le lundi 6 février 2023

Heure : 10 h 30 Lieu : Sept-Îles

Les journalistes qui souhaitent se rendre sur place doivent obligatoirement confirmer leur présence et transmettre une demande d'accréditation, en précisant leur nom et leur adresse courriel, avant 8 h le 6 février 2023, en écrivant à l'adresse courriel suivante : [email protected]. L'adresse précise de l'événement leur sera ensuite transmise.

