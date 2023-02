Le Québec devient la première province à rembourser PrBRUKINSA® (zanubrutinib) pour le traitement de la macroglobulinémie de Waldenström





Le premier et seul inhibiteur de la BTK à recevoir une approbation au formulaire provincial

TORONTO, le 6 févr. 2023 /CNW Telbec/ - BeiGene Canada, une société affiliée de BeiGene, Ltd. (NASDAQ: BGNE) (HKEX: 06160) (SSE: 688235), une société mondiale de biotechnologie, a annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Québec financera publiquement BRUKINSA® (zanubrutinib), un inhibiteur de deuxième génération de la tyrosine kinase de Bruton (BTK), pour le traitement des patients adultes atteints de la macroglobulinémie de Waldenström (MW), un cancer du sang rare. À compter du 1er février 2023, BRUKINSA sera inscrit sur la Liste des médicaments remboursés par la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ).

« Nous sommes heureux de la décision du gouvernement du Québec de soutenir les adultes vivant avec cette maladie du sang rare par le biais du remboursement de BRUKINSA », a déclaré Peter Brenders, directeur général de BeiGene Canada. « Un accès opportun à des médicaments innovants comme le BRUKINSA soutient la mission et la passion de BeiGene qui consistent à offrir des thérapies abordables et accessibles aux personnes dans le monde entier, tout en créant un impact durable. Puisqu'un accès équitable à BRUKINSA pour les patients au Canada est une grande priorité, BeiGene Canada travaille avec d'autres provinces pour l'ajout de ce médicament à leurs régimes publics d'assurance-médicaments respectifs ».

La MW est un cancer du système lymphatique à évolution lente qui est responsable de modifications dans les cellules B. Ils en résultent une production de cellules anormales qui se multiplient et génèrent une quantité excessive d'un anticorps appelé IgM, qui rend le sang très épais et entrave la circulation dans tout le corps1. Ceci peut entraîner un grand nombre des symptômes associés à la MW, notamment des saignements excessifs, des problèmes de vision, des complications cardiovasculaires et des problèmes de système nerveux1.

« L'accès aux nouvelles thérapies est essentiel, car bien que le traitement de la MW continue de faire des progrès, les patients atteints de ce cancer ne répondent pas tous de manière uniforme », a déclaré le Dr Rayan Kaedbey, hématologue et interniste au Département d'hématologie de l'Hôpital général juif, Université McGill, Montréal, Québec. « Le remboursement au Québec de BRUKINSA, un inhibiteur de la BTK de deuxième génération, permettra aux patients atteints de la MW du Québec d'avoir accès à une précieuse option de traitement ».

La MW est très rare2. Au Canada, seulement 150 personnes sont diagnostiquées chaque année et il y a environ 1 500 patients au total2. Cette maladie est plus fréquente chez les hommes que chez les femmes et elle affecte habituellement les personnes âgées2. Bien que la MW soit actuellement incurable, elle est traitable2. En fait, des progrès significatifs ont été réalisés dans le traitement de la MW grâce à la recherche qui a considérablement augmenté l'espérance de vie des patients atteints de la MW2.

« L'ajout de BRUKINSA à la Liste des médicaments de la RAMQ est une étape très importante pour les Québécois atteints de la macroglobulinémie de Waldenström, puisque le délai avant l'ajout d'un nouveau médicament anticancéreux au formulaire public varie d'une région à l'autre au Canada », déclare Paul Cadrin, qui dirige le groupe de soutien aux patients à Montréal, pour la Fondation canadienne de la macroglobulinémie de Waldenström. « Nous sommes ravis que le gouvernement du Québec ait reconnu l'urgence entourant la couverture de ce médicament pour cette population de patients atteints d'une maladie rare ».

BRUKINSA a reçu son avis de conformité (AC) de Santé Canada le 2 mars 2021. En plus de la nouvelle inscription à la liste de la RAMQ, BRUKINSA est également accessible par l'entremise des régimes d'assurance privés.

À propos de BRUKINSA3

BRUKINSA bloque une protéine précise dans le corps qui aide les cellules cancéreuses à vivre et à se développer. Cette protéine se nomme la « tyrosine kinase de Bruton » ou la BTK. En bloquant cette protéine, BRUKINSA peut aider à tuer les cellules cancéreuses, à en réduire le nombre et à ralentir la propagation du cancer. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la monographie de produit disponible ici.

À propos du programme de soutien aux patients myBeiGene®

Le programme de soutien aux patients myBeiGene® a été conçu pour aider les patients, les proches aidants et les professionnels de la santé à accéder à BRUKINSA. Ce programme va au-delà de l'aide financière. Il fournit aux patients et aux aidants des renseignements sur la maladie et le traitement avec BRUKINSA. Il apporte aussi un soutien moral et un appui concret, en les mettant les patients en contact avec les ressources offertes par des tiers qui peuvent répondre à leurs besoins individuels. Des gestionnaires de cas sont disponibles du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h (heure de l'Est) au 1 833 234-4366.

À propos de la macroglobulinémie de Waldenström

La macroglobulinémie de Waldenström (MW) est un lymphome à cellules B indolent (à évolution lente) rare qui survient chez moins de deux pour cent des patients atteints de lymphome non hodgkinien (LNH)4. La maladie se loge principalement dans la moelle osseuse, bien que les ganglions lymphatiques et la rate puissent être touchés4. En Amérique du Nord, seulement 4 personnes sur 1 million sont diagnostiquées avec la MW chaque année2.

À propos de la Fondation canadienne de la macroglobulinémie de Waldenström.

La mission de la WMFC (Waldenstrom's Macroglobulinemia Foundation of Canada/Fondation canadienne de la macroglobulinémie de Waldenström) est de soutenir les Canadiens atteints de la MW, ainsi que leurs familles, en offrant une gamme de services qui peuvent améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de la MW et, à terme, découvrir d'un traitement curatif. Spécifiquement, un groupe de soutien québécois de la WMFC a été lancé en 2020 dans le but de fournir un soutien entre pairs et d'offrir la possibilité de discuter des préoccupations et de partager les expériences. Pour en savoir plus, veuillez visiter le : www.wmfc.ca/fr/.

À propos de BeiGene Canada

BeiGene Canada, dont le siège social est à Mississauga en Ontario, est la filiale nationale de la société mondiale de biotechnologie BeiGene, spécialisée dans la découverte et le développement de nouveaux médicaments en oncologie qui sont abordables et accessibles. Avec une équipe de direction canadienne très expérimentée et dévouée, BeiGene Canada s'engage à fournir de nouvelles thérapies contre le cancer à la communauté canadienne de l'oncologie, y compris les patients, les soignants, les cliniciens et les chercheurs. Pour plus de détails à propos de BeiGene Canada, veuillez consulter le : www.beigene.ca/fr.

À propos de BeiGene

BeiGene est une société de biotechnologie mondiale qui développe et commercialise des médicaments en oncologie novateurs et abordables dans le but d'améliorer les résultats des traitements et l'accès pour les patients du monde entier. Forts d'un large portefeuille de produits, BeiGene accélère le développement d'une gamme diversifiée de nouveaux agents thérapeutiques grâce aux capacités internes et aux collaborations. L'équipe mondiale de BeiGene est engagée à améliorer radicalement l'accès aux médicaments pour les patients qui en ont besoin. Elle compte d'ailleurs plus de 9 000 collègues, elle s'étend sur les cinq continents et elle possède des bureaux administratifs à Pékin en Chine, à Cambridge et à New York aux É.-U., à Toronto au Canadaet à Bâle en Suisse. Pour en apprendre davantage sur BeiGene, veuillez consulter le site www.beigene.com et nous suivre sur Twitter à @BeiGeneGlobal.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995 et d'autres lois fédérales sur les valeurs mobilières y compris; des énoncés concernant l'inclusion de BRUKINSA sur la Liste des médicaments remboursés par la RAMQ afin d'élargir l'accès des patients et de façon abordable; le potentiel de BRUKINSA d'être inclus dans les programmes publics de médicaments d'autres provinces; BRUKINSA étant une option de traitement précieuse pour les patients atteints de MW; et les plans, engagements, aspirations et objectifs de BeiGene sous les rubriques « À propos de BeiGene Canada » et « À propos de BeiGene ». Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux indiqués dans les déclarations prospectives en raison de divers facteurs importants, notamment la capacité de BeiGene à démontrer l'efficacité et l'innocuité de ses médicaments candidats; les résultats cliniques de ses médicaments candidats, qui peuvent ne pas appuyer la poursuite du développement ou l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché; les mesures prises par les organismes de réglementation, qui peuvent influer le lancement, le calendrier et le déroulement des essais cliniques et l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché; la capacité de BeiGene à assurer le succès commercial de ses médicaments commercialisés et de ses médicaments candidats, s'ils sont approuvés; la capacité de BeiGene à obtenir et à maintenir la protection de la propriété intellectuelle pour ses médicaments et sa technologie; la dépendance de BeiGene à l'égard de tiers pour le développement et la fabrication de médicaments et d'autres services; l'expérience limitée de BeiGene à obtenir des autorisations réglementaires et à commercialiser des produits pharmaceutiques et sa capacité à obtenir un financement supplémentaire pour ses opérations et à mener à bien le développement et la commercialisation de ses médicaments candidats ainsi qu'à atteindre et maintenir ses objectifs de rentabilité; les répercussions de la pandémie de COVID-19 sur le développement clinique de BeiGene, les activités réglementaires, les opérations commerciales et autres activités de la société, ainsi que les risques plus amplement décrits dans la section intitulée « Risk Factors » du dernier rapport trimestriel de BeiGene au formulaire 10-Q, ainsi que les discussions sur les risques potentiels, les incertitudes et d'autres facteurs importants dans les dépôts ultérieurs de BeiGene auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission. Tous les renseignements contenus dans ce communiqué de presse sont à jour à la date du présent communiqué, et BeiGene ne s'engage aucunement à mettre à jour ces renseignements, sauf si la loi l'exige.

