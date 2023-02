/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Les cols bleus et blancs manifestent à Rouyn-Noranda/





ROUYN-NORANDA, QC, le 5 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Les syndicats des cols bleus (SCFP 348) et des cols blancs (SCFP 4483) de la Ville de Rouyn-Noranda, en front commun, annoncent une manifestation afin de faire valoir leurs demandes à la table de négociation avec la Ville.

Rappelons que les deux sections locales affiliées au SCFP ont en main un mandat pour entamer des moyens de pression pouvant aller jusqu'à la grève générale. « Il est minuit moins une! », déclarent les syndiqué(e)s.

La convention collective de ces travailleurs et travailleuses est échue depuis le 31 décembre 2021.

Quoi : Manifestation des syndiqué(e)s de la Ville de Rouyn-Noranda







Quand : Lundi 6 février 2023, à partir de 12 h 15







Qui : Syndicats de cols bleus et cols blancs de la Ville de Rouyn-Noranda







Où : Place de la Citoyenneté et de la Coopération à Rouyn-Noranda









Comptant près de 135 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit quelque 37 720 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

