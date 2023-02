Une Semaine de la Canne blanche dédiée à la crise du transport adapté





MONTRÉAL, le 6 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Pour l'édition 2023 de la Semaine de la canne blanche se déroulant présentement du 5 au 11 février, le Regroupement des aveugles et amblyopes du Québec (RAAQ) se voit obligé de concentrer ses efforts à montrer pleinement les causes et conséquences de la crise que traverse actuellement le transport adapté.

« Normalement, la Semaine de la canne blanche, c'est le moment privilégié pour mettre sur la place publique les enjeux et les avancées qui concernent spécifiquement les personnes ayant une déficience visuelle. Mais avec la crise vécue par l'ensemble de nos membres sur tout le territoire, nous avons pris la décision d'orienter nos actions sur l'enjeu du transport adapté même s'il concerne beaucoup plus largement les personnes handicapées et même la population vieillissante », a expliqué le président du RAAQ, M. René Binet.

La dégradation de ces services est des plus tangibles lorsqu'on additionne les faits cumulés par les réseaux associatifs partenaires du Regroupement. De plus, la reprise observée d'une forte demande, confirmant la tendance des années prépandémie, fait craindre une perte de contrôle généralisée des autorités en la matière.

« C'est tout simplement le chaos. Ces services sont associés de très près à l'industrie du taxi qui semble vraiment mal en point. L'organisation des services et leur financement divergent d'une place à l'autre. C'est difficile de s'attaquer aux problèmes. On pense que le gouvernement doit rapidement créer un groupe de travail sur la question. Il s'agit de la base pour l'égalité et l'autonomie de tout le monde », a renchéri M. Binet.

À propos du Regroupement des aveugles et amblyopes du Québec

Le Regroupement des aveugles et des amblyopes du Québec (RAAQ) milite depuis plus de 42 ans pour le droit des personnes handicapées visuelles. Notre fédération représente 21 associations membres provenant de partout dans la province. Le RAAQ a pour mission de promouvoir et de défendre les droits des 205 920 personnes aveugles et amblyopes du Québec, afin de favoriser leur intégration à part entière dans tous les domaines de l'activité humaine.

