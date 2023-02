Mobileum récompensé aux Juniper Telco Innovation Awards pour la quatrième année consécutive





Les prix Future Digital Awards pour le meilleur pilotage de l'itinérance et pour la solution de protection contre la fraude par SMS la plus innovante

CUPERTINO, Californie, 6 février 2023 /PRNewswire/ -- Mobileum Inc. (« Mobileum »), fournisseur mondial de solutions d'analyse des télécommunications de premier plan, est heureux d'annoncer avoir reçu un prix Platinum dans deux catégories des Juniper Future Digital Awards : Meilleur pilotage de l'itinérance et Solution de protection contre la fraude par SMS la plus innovante. Ces prix récompensent les solutions les plus innovantes et disruptives sur les marchés des télécommunications, de la sécurité et des opérateurs de réseau. Juniper récompense pour la quatrième année consécutive les solutions de Mobileum pour ses contributions exceptionnelles à l'industrie des télécommunications.

Meilleur pilotage de l'itinérance

Depuis 2020, Mobileum est régulièrement récompensé pour ses solutions d'itinérance. Cette année, Mobileum est en tête avec sa Solution de pilotage de l'itinérance (SoR) Mobileum . Avec plus de 350 utilisateurs actifs, la solution de pilotage de l'itinérance optimise les marges d'itinérance en guidant le trafic en itinérance vers les réseaux préférés d'un opérateur en fonction d'une analyse axée sur la technologie, le prix, la qualité de service, les accords de trafic mutuel et les coûts de gros.

Parmi ses principaux avantages, la solution de SoR de Mobileum permet aux opérateurs de :

Accroître la rentabilité en respectant les engagements d'itinérance de gros de façon plus précise et plus cohérente et en négociant de meilleurs accords de gros.

en respectant les engagements d'itinérance de gros de façon plus précise et plus cohérente et en négociant de meilleurs accords de gros. Assurer l'expérience client , maximiser les revenus et garantir la bonne combinaison de services en fonction du type d'appareil et des services de l'abonné.

, maximiser les revenus et garantir la bonne combinaison de services en fonction du type d'appareil et des services de l'abonné. S'adapter aux changements technologiques grâce à un contrôle continu de toutes les technologies, notamment le LTE, le VoLTE, l'IdO, les réseaux privés et la 5G.

grâce à un contrôle continu de toutes les technologies, notamment le LTE, le VoLTE, l'IdO, les réseaux privés et la 5G. Personnaliser les politiques d'itinérance en fonction des différents segments de clientèle et de la capacité des appareils.

en fonction des différents segments de clientèle et de la capacité des appareils. Avoir un avantage concurrentiel grâce à la continuité du service mobile sur l'ensemble des segments de clientèle, des appareils et sur toutes les générations et technologies mobiles.

Solution de protection contre la fraude par SMS la plus innovante

Mobileum remporte cette année le prix Platinum pour sa solution de Pare-feu SMS , en progression par rapport à une nomination pour le prix Golden l'an dernier. Le pare-feu SMS de Mobileum offre une protection en temps réel aux services de messagerie actuels et futurs des opérateurs, en préservant les préférences personnelles et les politiques de confidentialité de leurs abonnés. Reposant sur une approche basée sur l'IA/AA, il découvre automatiquement des profils de menaces inconnus pour une meilleure protection contre les menaces, des temps de réponse plus rapides et une gestion simplifiée des menaces. Il détecte et arrête le trafic de route grise A2P, le spamming et l'hameçonnage par SMS, les contournements de SMS, les SIM Boxes, les spams SMS et les Flubot, protégeant les clients contre les attaques malveillantes et améliorant l'expérience de l'utilisateur final. De plus, il accroît l'efficacité opérationnelle en séparant le trafic facturable du trafic frauduleux et en réduisant les coûts d'exploitation grâce à une automatisation complète de la détection à la prévention des menaces.

« Mobileum est extrêmement fier d'être récompensé par Juniper pour la quatrième année consécutive. Notre objectif est, et a toujours été, de veiller à ce que nos clients opérateurs de télécommunications disposent toujours des derniers outils disponibles pour fournir à leurs abonnés la sécurité et la couverture de haute qualité omniprésente qu'ils attendent », a déclaré Bernardo Lucas, directeur marketing chez Mobileum.

Pour en savoir plus sur les solutions d'itinérance et de sécurité réseau de Mobileum, rendez-vous sur le stand de Mobileum (Hall 2J50) au Mobile World Congress à Barcelone, en Espagne, du 27 février au 2 mars 2023.

À propos de Mobileum Inc.

Mobileum est l'un des principaux fournisseurs de solutions d'analyse des télécommunications pour l'itinérance, le réseau central, la sécurité, la gestion des risques, les tests de connectivité nationaux et internationaux et l'intelligence client. Plus de 1 000 clients font confiance à sa plateforme d'intelligence active, qui fournit des solutions d'analyse avancées, permettant aux clients de connecter un réseau approfondi et une intelligence opérationnelle à des actions en temps réel qui augmentent le chiffre d'affaires, améliorent l'expérience client et réduisent les coûts. Basée dans la Silicon Valley, Mobileum possède des bureaux à travers le monde, en Australie, en Allemagne, en Grèce, en Inde, au Portugal, à Singapour, au Royaume-Uni et aux Émirats arabes unis.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.mobileum.com et suivez @MobileumInc sur Twitter.

