Opengear lance sa gamme de produits CM8100 10G pour permettre aux hyperscalers de bénéficier d'une gestion Smart Out-of-Band

Opengear, une filiale de Digi International (NASDAQ, DGII, www.digi.com/) et le fournisseur de solutions de gestion sécurisées et Smart Out-of-Band , a annoncé aujourd'hui l'expansion de sa gamme CM8100 avec le lancement de deux nouveaux modèles 10GbE : CM8196-10G et CM8148-10G. Ces nouvelles offres permettent le déploiement d'une gestion Smart Out-of-Band à grande échelle, tout en réduisant les efforts d'intégration et les frais généraux de maintenance. Comme le reste de la gamme CM8100, les nouveaux produits garantissent un accès à distance résilient avec une amélioration de la sécurité et de l'automatisation.

Parmi les principaux avantages et fonctionnalités de ces modèles CM8100-10G, on peut citer :

Les clients peuvent gérer les environnements denses de manière efficace, connectant jusqu'à 96 dispositifs série. Une architecture ouverte : Une API REST prend en charge les outils d'automatisation, Docker et les scripts Python.

La gamme de gestionnaires de console CM8100-10G d'Opengear fournit un accès hors bande aux routeurs, commutateurs, unités intelligentes de distribution, pare-feu, autres consoles série et fonctions de réseau virtualisé à grande échelle. Le modèle CM8196-10G offre 96 ports série dans un facteur de forme 2RU (unités de rack), tandis que le modèle CM8148-10G offres 48 ports série dans une hauteur 1RU standard. Ces offres, qui ont gagné la confiance des principaux hyperscalers, réduisent les opérations de mise en oeuvre et éliminent la complexité liée à la gestion des dispositifs dans les grands centres de données.

« S'appuyant sur le succès de la gamme CM8100, nous sommes ravis d'annoncer le lancement des modèles CM8196-10G et CM8148-10G », a déclaré Gary Marks, président d'Opengear. « En raison de la complexité croissante des environnements informatiques et de la diversité croissante des dispositifs provenant de multiples fournisseurs, nous fournissons un appareil unique afin de réduire le nombre de noeuds de gestion. Cette expansion démontre une fois de plus l'engagement de Opengear à écouter ses clients, à anticiper les besoins du marché et à créer de la valeur en continu. »

À propos d'Opengear

Opengear, une filiale de Digi International, fournit un accès sécurisé et résilient et une automatisation aux infrastructures informatiques critiques, et ce même en cas de défaillance du réseau. Grâce à une présence et une proximité, les solutions Opengear permettent la fourniture, l'orchestration et la gestion à distance des périphériques réseau à l'aide de logiciels et d'équipements innovants. Les solutions Opengear ont la confiance d'organisations mondiales dans les secteurs de la finance, des communications numériques, de la vente au détail et de l'industrie manufacturière. La société, dont le siège social est situé dans le New Jersey, dispose d'un centre de R&D à Brisbane, en Australie. Pour plus d'informations, visitez www.opengear.com.

