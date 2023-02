Omni Bridgeway annonce la nomination d'une nouvelle co-directrice des investissements pour la région EMEA ainsi que des promotions dans le secteur de la gestion des investissements à Amsterdam et à Londres





AMSTERDAM, 6 février 2023 /PRNewswire/ -- Omni Bridgeway a le plaisir d'annoncer la nomination de Hannah van Roessel au poste de co-directrice des investissements pour la région EMEA ainsi que les promotions de Kees de Visser et Alistair Croft .

Basée à Amsterdam, Hannah van Roessel travaillera en étroite collaboration avec Raymond van Hulst (directeur exécutif et co-directeur de la région EMEA) pour diriger conjointement tous les aspects des opérations dans la région EMEA d'Omni Bridgeway.

Forte de ses 10 ans d'expérience chez Omni Bridgeway, Hannah van Roessel apporte une perspective mondiale unique à son nouveau poste, après avoir occupé ceux de responsable des investissements principal et de directrice des exécutions d'abord pour la région EMEA, puis pour les États-Unis, période pendant laquelle elle s'est installée à New York pour lancer l'activité d'exécution des jugements de la société aux États-Unis en 2022. Tout au long de son mandat dans le département des finances juridiques, Hannah a obtenu un succès considérable en gérant des cas complexes d'exécution multijuridictionnelle et en obtenant des recouvrements dans des contextes difficiles. Avant de rejoindre Omni Bridgeway, elle a exercé au sein des grands cabinets d'avocats NautaDutilh et Loyens & Loeff, où elle a acquis une expérience considérable en matière de reconnaissance et d'exécution transfrontalières de sentences arbitrales dans de nombreuses juridictions, en particulier contre des États souverains et semi-souverains.

Andrew Saker, directeur général d'Omni Bridgeway, a commenté la nomination d'Hannah en ces termes : « Hannah est un talent exceptionnel, avec une expérience impressionnante dans l'expansion de nos activités dans de nouvelles régions. Son sens aigu de la stratégie et du développement de la clientèle complète parfaitement l'expérience et l'expertise de Raymond dans la recherche et la structuration de transactions complexes. Nous ne pourrions pas être mieux positionnés pour poursuivre notre croissance avec Hannah et Raymond à la tête de notre équipe et de nos activités dans la région EMEA. »

Toujours à Amsterdam, l'entreprise a le plaisir d'annoncer que Kees de Visser a été promu président du comité d'investissement pour la région EMEA, dans le cadre duquel il supervise les demandes de financement en tant que membre du comité d'investissement mondial de l'entreprise.

Avant de rejoindre Omni Bridgeway en 2016, Kees de Visser a pratiqué le droit, admis chez De Brauw Blackstone Westbroek, où il s'est occupé de litiges transfrontaliers importants et très médiatisés et de questions d'exécution et a dirigé l'équipe de droit international privé du cabinet.

À Londres, Alistair Croft a été promu au poste de responsable des investissements principal et se concentre sur les questions d'exécution, de fiducie litigieuse et d'insolvabilité. Avant de rejoindre Omni Bridgeway en 2015, Alistair Croft a pratiqué le droit pendant plus de dix ans, devenant avocat et associé d'un cabinet d'avocats de premier plan avec une large pratique du conseil en matière de litiges transfrontaliers complexes, de fraude, d'exécution et de questions de fiducie litigieuse pour des personnes très fortunées et l'insolvabilité.

Raymond van Hulst a déclaré : « Je suis ravi d'accueillir Hannah en tant que co-directrice des investissements, et avec les promotions de Kees et Alistair, nous sommes prêts à poursuivre notre succès dans la région EMEA. En combinaison avec nos récentes embauches à Dubaï et en Allemagne, ainsi que notre expansion en France, nous sommes fiers d'attirer et de promouvoir les meilleurs talents du secteur. Ceci est au coeur de notre stratégie qui consiste à continuer à s'implanter dans plus de juridictions et de marchés que n'importe quel autre fournisseur de financement juridique, afin de mieux servir nos clients grâce à nos connaissances et notre expérience locales. »

