Suvoda présente une plateforme logicielle extensible qui apporte une innovation technologique éprouvée à la gestion des essais cliniques





La plateforme réduit les frictions de l'expérience utilisateur dans le consentement électronique, l'IRT (Interactive Response Technology) et l'eCOA (Electronic Clinical Outcome Assessments) pour les promoteurs, les CRO (Contract Research Organisation), les sites et les patients.

PHILADELPHIE, 6 février 2023 /PRNewswire/ -- Suvoda LLC , une entreprise mondiale de technologie pour les essais cliniques spécialisée dans les études complexes dans des domaines thérapeutiques comme l'oncologie, le système nerveux central (SNC) et les maladies rares, a dévoilé aujourd'hui une plateforme logicielle. Cette dernière permet aux promoteurs et aux sites d'essais thérapeutiques de gérer de façon fluide les moments complexes, stratégiques et urgents dans le parcours du patient. Cliquez ici pour tweeter cette information .

Sudova s'appuie sur plus de dix ans d'expertise après le lancement de sa solution IRT innovante, et après avoir accompagné plus de 1 000 essais dans 80 pays. La société présente aujourd'hui une plateforme à faible code/sans code sur le marché eClinical, unifiant ses solutions de consentement électronique, d'IRT et d'eCOA. Conçue pour répondre aux défis réels auxquels sont confrontés les essais cliniques, la plateforme Suvoda minimise les frictions dans l'expérience utilisateur, tout en réduisant et en simplifiant les intégrations. Elle renforce également la gouvernance des données, de sorte que les études peuvent être mises en oeuvre plus efficacement et avec moins de risque de temps d'arrêt.

« Les essais cliniques sont de plus en plus complexes et coûteux. Ils comportent des défis qui affectent leur mise en oeuvre : changements en cours d'étude, silos de données, retards, etc. Pour relever ces défis, notre équipe a construit une plateforme sur laquelle nous fournissons la prochaine génération d'applications d'essais cliniques conçues pour gérer la complexité et réduire le risque global tout au long du processus. Notre objectif est toujours de permettre aux promoteurs et aux utilisateurs des sites de passer moins de temps sur la technologie et de se consacrer davantage à ce qui compte pour eux : faire des découvertes scientifiques et se concentrer sur les patients, notre objectif commun. »

La plateforme Suvoda permet aux solutions d'IRT, de consentement électronique et d'eCOA de Suvoda de fonctionner avec fluidité et cohérence avec d'autres applications, d'être facilement adaptées aux besoins de chaque protocole et d'être mises à niveau pour bénéficier d'améliorations continues. La plateforme Suvoda offre un certain nombre d'avantages :

Expérience utilisateur améliorée et charge de travail réduite. La nouvelle plateforme permet une authentification unique et offre une interface cohérente pour les solutions de consentement électronique, d'IRT et d'eCOA de Suvoda, avec des workflows fluides qui permettent aux cliniciens de passer d'une tâche à l'autre facilement. Cela réduit la charge de travail et la formation, de sorte que les sites peuvent consacrer davantage de temps à la recherche et aux patients.

Conception et déploiement rapides d'essais complexes. La technologie à faible code/sans code de la plateforme rationalise le démarrage de l'étude et les modifications en cours d'étude, même pour les essais les plus complexes. Les outils de conception avancés rendent les personnalisations plus pratiques et les normes des promoteurs plus faciles à mettre en oeuvre. Un processus de déploiement harmonisé entre les trois solutions permet aux équipes en charge de l'étude d'économiser du temps et des efforts.

Amélioration du workflow de données et réduction des intégrations. La plateforme unifiée de Suvoda permet de centraliser la collecte, la gestion, l'analyse et le stockage de toutes les données relatives aux patients et aux sites, qu'il s'agisse de consentement électronique, d'IRT ou d'eCOA. Cela devrait améliorer la gouvernance des données pour les promoteurs, faciliter l'accès à des informations en temps réel pour les sites et renforcer l'écosystème eClinical. De plus, les clients bénéficient de trois solutions déjà intégrées (consentement électronique, IRT et eCOA) tandis que la surface API complète de la plateforme simplifie les autres intégrations nécessaires avec des solutions tierces et les systèmes des promoteurs.

Des programmes eClinical pérennes. Les utilisateurs de la plateforme disposeront toujours de la toute dernière technologie d'essai avec Suvoda, car les mises à jour peuvent être effectuées tout au long de l'essai sans perdre les personnalisations. Les clients peuvent choisir les mises à jour à accepter, ce qui leur permet de contrôler leurs processus internes de validation, d'acceptation et de formation. Enfin, Suvoda pérennise les normes d'entreprise en permettant aux promoteurs d'effectuer des mises à niveau tout en conservant leurs processus et normes propriétaires dans tous les produits développés sur la plateforme.

« Qu'il s'agisse de promoteurs, de CRO, d'équipes de sites ou de patients, les utilisateurs veulent une expérience fluide, numériquement et en personne. Nous avons donc conçu la nouvelle plateforme pour atteindre cet objectif », a déclaré Andrew McVeigh, architecte en chef chez Suvoda. « Suvoda propose une puissante plateforme de gestion des essais qui ressemble à une application grand public, car nous avons placé l'utilisateur au centre de notre conception. Notre back-end robuste et notre conception intuitive permettent à nos clients d'avoir un plus grand contrôle et offrent la possibilité de gérer des essais de tout niveau de complexité. »

Cliquez ici pour plus d'informations sur la plateforme Suvoda.

À propos de Suvoda

Suvoda est une entreprise mondiale de technologie d'essais cliniques spécialisée dans les études complexes et vitales dans des domaines thérapeutiques comme l'oncologie, le système nerveux central (SNC) et les maladies rares. Fondée en 2013 par des experts en technologies eClinical, Suvoda donne aux professionnels chargés des essais cliniques les moyens de gérer au mieux leurs essais les plus urgents grâce à des solutions logicielles avancées fournies sur une plateforme unique. Suvoda, dont le siège social est situé à la périphérie de Philadelphie, possède également des bureaux à Portland (Oregon), Barcelone (Espagne), Bucarest (Roumanie) et Tokyo (Japon). La société affiche régulièrement un taux de recommandation net (NPS) de près de 70, dépassant de loin la moyenne du secteur technologique (50), et a été choisie par des promoteurs d'essais et des CRO pour mener plus de 1 000 essais dans 80 pays. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site suvoda.com . Suivez Suvoda sur Twitter et LinkedIn .

