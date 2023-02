Le centre commercial Harbour City accueille pour la première fois à Hong Kong l'exposition d'art écologique public de Cracking Art





HONG KONG, 6 février 2023 /PRNewswire/ -- À l'occasion de son 30e anniversaire, Harbour City, le plus grand centre commercial de Hong Kong, s'associe au célèbre groupe italien Cracking Art pour accueillir sa première exposition d'art écologique public à Hong Kong. 90 sculptures d'animaux réalisées à partir de plastique régénéré seront exposées à huit endroits différents du centre commercial, à l'intérieur et à l'extérieur, jusqu'au 28 février 2023. Ces installations vibrantes mettent en lumière ce centre commercial très animé.

En plaçant des sculptures d'animaux attrayantes dans des espaces urbains inattendus, Cracking Art cherche à attirer l'attention, à faire réfléchir à la relation intense entre la nature et le plastique artificiel par le biais de l'art public et à inspirer une conversation à l'échelle de la communauté sur l'importance de la durabilité et de la conservation de l'environnement. Cracking Art a accueilli des expositions dans plus de 300 villes influentes du monde entier, notamment à Central Park (New York), au Duomo di Milano, à l'hôtel Four Seasons de Florence et à Xintiandi à Shanghai. Les artistes ont créé 14 types de sculptures d'animaux dans leur collection, chaque espèce étant choisie pour son symbolisme de l'espèce et sa relation avec la nature. Huit d'entre elles sont présentées dans cette exposition, dont le beagle, qui est la malheureuse race de chien qui a été choisie pour l'expérimentation animale, le pingouin, qui a beaucoup souffert du réchauffement climatique, le crocodile et la tortue de mer, qui sont deux des plus anciennes créatures sur Terre.

Outre les rencontres inattendues avec le lapin, l'éléphant, le pingouin, le beagle, le chat européen, la tortue de mer, l'ours et le crocodile de Cracking Art à Harbour City, les visiteurs sont invités à imprimer GRATUITEMENT la carte postale exclusive personnalisée.

Afin de poursuivre la mission du groupe Cracking Art consistant à minimiser les déchets et à réduire l'impact sur l'environnement, les sculptures seront rendues après l'exposition et exposées dans d'autres villes.

Demande de renseignements des clients : (852) 2118 8623/ www.harbourcity.com.hk #HarbourCity #CrackingArt #HCart @harbourcity @crackingart

Communiqués et photos : https://www.dropbox.com/sh/mcmgsuxi59c61z9/AADHazVEWeTObXD1kbLsW0Sha?dl=0

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1993728/1__Cracking_Art_animal_sculptures_in_regenerable_plastics_at_Harbour_City_Shopping_Mall.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1993731/2__The_rainbow_hued_penguins_at_observatory_deck_enjoy_the_splendid_Victoria_Harbour_views.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1993734/3__Visitors_are_welcome_to_interact_with_the_vibrant_animal_sculptures_in_different_photogenic_spots.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1993821/Harbour_City_Logo.jpg

