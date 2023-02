Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - 5 févr. 2023

Dimanche 05/02/2023 POKER LOTTO Main gagnante: A-C, 7-H, 5-S, 6-C, K-H. Légende: C = CLUB, H = HEART, S = SPADE, D = DIAMOND J = JACK, Q = QUEEN, K = KING, A = ACE MEGA DICE LOTTO7, 25, 28, 33, 34 & 38 No comp. 35. PICK-2: 7 0 PICK-3: 3 6 0...

Le ministre en chef de l'Uttar Pradesh, Shri. Yogi Adityanath, a lancé une nouvelle passerelle mondiale pour l'État avec l'inauguration du premier centre commun de demande de visa VFS Global (JVAC) et de la VFS Global Academy à Lucknow, le...

Le gouvernement du Québec attribue une aide financière de 13 500 $ au 85e Festival de pêche aux petits poissons des chenaux qui a lieu à Sainte-Anne-de-la-Pérade jusqu'au 19 février. La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de...

En prévision du début de la saison de Formule 1 2023, Abu Dhabi Motorsports Management (ADMM) a annoncé aujourd'hui la mise en vente des billets pour la 15e édition du GRAND PRIX DE FORMULE 1 ETIHAD AIRWAYS D'ABU DHABI 2023. La 23e et dernière course...

Vendredi 03/02/2023 Gros lot de LOTTO MAX estimé à 10 millions $07, 10, 15, 17, 25, 39 & 45 No comp. 43 POKER LOTTO Main gagnante: 4-D, 4-C, 5-S, Q-S, 5-C Légende: C = CLUB, H = HEART, S = SPADE, D = DIAMOND J = JACK, Q = QUEEN, K = KING, A = ACE...