Mission ministérielle auprès de l'OIF, de l'UNESCO et de l'OCDE - La ministre Martine Biron exposera la vision, les priorités et les actions du Québec auprès d'organisations internationales à Paris

QUÉBEC, le 5 févr. 2023 /CNW Telbec/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, sera à Paris du 5?au?8 février?2023. Elle y fera valoir le leadership et les valeurs du Québec auprès de trois organisations internationales majeures.

Plus précisément, à la suite du Sommet de la Francophonie qui se déroulait en novembre 2022 à Djerba, en Tunisie, cette mission sera l'occasion pour la ministre de consolider la relation et d'asseoir le leadership du Québec auprès de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), seule organisation où le Québec occupe un siège de plein droit. De plus, la ministre établira un premier contact avec de hauts dirigeants et dirigeantes de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) et de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

En vue de la prochaine Rencontre alternée des premiers ministres québécois et français, la ministre profitera de son passage à Paris pour s'entretenir avec des représentantes et des représentants du gouvernement français.

Différents sujets seront mis de l'avant lors des entretiens et des activités, notamment la promotion de la langue française, la découvrabilité des contenus francophones en ligne, l'intelligence artificielle et l'égalité entre les femmes et les hommes. Le patrimoine mondial y sera également discuté, étant donné l'inscription possible du site d'Anticosti sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en septembre 2023.

« J'ai l'intention d'occuper le terrain et de faire entendre la voix du Québec dans le monde, particulièrement dans les pôles stratégiques. Partout, nous ferons valoir des solutions québécoises aux enjeux globaux. Rappelons d'ailleurs que le leadership du Québec est reconnu sur la scène internationale, notamment en matière de francophonie, de culture, d'éducation et de transition énergétique. Cette deuxième mission en France sera l'occasion de prendre notre place au sein des instances multilatérales que sont, par exemple, l'OIF et l'UNESCO. »

Martine Biron, ministre de Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

Le Québec est l'hôte, depuis mai 2022, de la Représentation extérieure de l'OIF pour les Amériques qui, outre son rôle de représentation diplomatique, sera le pôle d'expertise de la Francophonie en matière de langue française, puisqu'elle abritera notamment l'Observatoire de la langue française de l'OIF.

En 2021, le Québec a souligné les 15 ans de l'Accord entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relatif à l'UNESCO et, par conséquent, de sa présence formelle au sein de la Délégation permanente du Canada auprès de cette organisation. Signé le 5 mai 2006, cet accord n'a d'équivalent ni au Canada ni dans cette organisation onusienne. Il consacre des avancées qui le situent parmi les actes déterminants de l'histoire des relations internationales du Québec.

La France est la deuxième source d'investissements étrangers au Québec, et de nombreux artistes et entrepreneurs québécois rayonnent dans ce pays. À la relation historique s'ajoute aujourd'hui une dimension stratégique, au confluent des grandes zones d'intégration économiques de l'Amérique du Nord et de l' Europe .

