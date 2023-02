Dentalis Animal Health nomme son conseil consultatif





Dentalis Animal Health, une entreprise spécialisée dans les soins de santé orale pour animaux de compagnie, a annoncé la nomination de son conseil consultatif.

Michael Kelly

Michael Kelly est un vétéran de l'industrie pharmaceutique de la santé animale avec une vaste expérience commerciale internationale. Diplômé de la Harvard Business School et de l'Université Cornell, Michael a été recruté par Ciba-Geigy pour commencer sa carrière postuniversitaire en Suisse. Intégrant ensuite la division américaine de Novartis Animal Health (à la suite de la fusion Ciba-Sandoz), il est devenu directeur financier et vice-président pour l'Amérique du Nord. En 2009, M. Kelly a rejoint Piedmont Animal Health (PAH), une société de développement de médicaments, où il a occupé divers postes, dont celui de directeur financier, de COO et de président. Pendant qu'il était en poste chez PAH, l'organisation a reçu plus d'approbations Companion Animal Drug de la FDA que toute autre entreprise du secteur.

Dre Stephanie Livermore

Dre Stephanie Livermore pratique la médecine et la chirurgie des animaux de compagnie depuis l'obtention de son diplôme de l'Université de Guelph en 2008. Dre Livermore a perfectionné ses compétences en dentisterie vétérinaire au fil des ans. Elle est actuellement directrice médicale chez Pearly Bites Veterinary à Manhattan, où elle se concentre exclusivement sur les soins buccodentaires chez les animaux de compagnie.

Dr Faleh Tamimi

Dr Faleh Tamimi est un professeur en dentisterie et un scientifique. Il a publié plus de 180 articles scientifiques évalués par des pairs, un livre et quatre chapitres de livres. Ses recherches portent principalement sur la dentisterie, les matériaux dentaires et l'ingénierie tissulaire. Il a occupé des postes universitaires à l'Université McGill (Montréal, Canada) et est actuellement doyen associé des universitaires à l'Université du Qatar. Il a reçu de nombreuses distinctions prestigieuses, comme la Chaire de recherche du Canada.

Frank Rana

En tant que diplômé de l'Université Concordia. Frank a passé les six premières années de sa carrière en comptabilité publique avant de rejoindre Dorel Industries en 1987. Il est vice-président principal des finances depuis 2015. Il est membre de l'équipe de direction qui supervise la stratégie de croissance de la Société et fait partie intégrante de toutes les acquisitions d'entreprise depuis l'offre publique initiale de la Société.

« Nous accueillons Michael, Frank, Stephanie et Faleh au sein de l'équipe. Ce conseil consultatif apporte une mine d'expérience en santé animale, en dentisterie et en affaires à Dentalis », déclare son président Kevin McDonnell.

