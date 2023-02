Unilumin Group présente ses produits et solutions Metasight au salon ISE 2023





BARCELONE, Espagne, 4 février 2023 /CNW/ - Du 31 janvier au 3 février, Unilumin Group, une célèbre entreprise chinoise de technologie à DEL, a participé au salon ISE 2023.

Sur le thème « Metasight Ecology, Enlightening the Future », Unilumin a présenté UMicro, des solutions pour centres commerciaux, XR Workshop et d'autres produits et solutions Metasight à des clients internationaux.

Série UMicro

Unilumin a lancé UMicro à l'échelle mondiale lors l'exposition ISE. Le plus petit pas de perçage peut atteindre 0,4 mm. On a signalé que la nouvelle série UMicro a appliqué la technologie optique multicouche EBL+ et la technologie d'étalonnage des gammes de couleurs 3D-LUT dans le processus de fabrication intelligent. Grâce à ses avantages tels qu'une faible réflexion et un faible effet de moiré, UMicro peut être appliqué dans des centres de commande, des affichages commerciaux, des domaines innovants tels que 3D à l'oeil nu, la réalité augmentée, la réalité étendue et le cinéma maison.

Solutions Metasight pour centres commerciaux

Selon Grand View Research, la valeur marchande des centres commerciaux atteindra 779,47 millions.

Unilumin a présenté ses solutions Metasight pour centres commerciaux au salon. On sait que la solution Metasight comprend des logiciels et du matériel à DEL, ainsi que du contenu créatif. Elle offre aux clients un espace d'immersion externe et interne, une expérience interactive Metasight, une application commerciale de réalité étendue et un paysage créatif du nouveau centre commercial. Cette solution peut attirer plus de clients, explorer les occasions d'affaires et faciliter l'économie.

Atelier de réalité étendue

Le tournage virtuel avec la réalité étendue est progressivement appliqué à la production de films, ce qui permet non seulement d'en améliorer l'efficacité, mais également d'en réduire les coûts.

Lors de cette exposition, Unilumin, en collaboration avec les partenaires industriels Pixotope et ARRI, a démontré l'effet de tournage virtuel en utilisant trois écrans d'affichage à DEL (écran à deux côtés et écran de plancher). Selon différents scénarios d'application, Unilumin peut fournir un écran en arc, un écran à quatre côtés, un écran à trois côtés, etc.

Les solutions Metasight incluent le matériel, les logiciels, le contenu et l'interaction pour répondre aux demandes diversifiées des clients dans de plus en plus de scénarios d'application.

Fondée en 2004, Unilumin Group Co., Ltd a été inscrite à la Bourse de Shenzhen en 2011 (XSHE: 300232). La société est un chef de file mondial en matière de produits et de solutions d'affichage et d'éclairage à DEL. À l'échelle mondiale, elle s'est aussi classée au premier rang de l'industrie pour ce qui est de la valeur des ventes et du volume des ventes de produits d'affichage à DEL. Unilumin a fourni des services à Huawei, Microsoft, Apple, Google, Disney et d'autres entreprises du Fortune 500.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1995527/UMicro.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1995528/XR_workshop.jpg

SOURCE Unilumin Group., Ltd.

Communiqué envoyé le 4 février 2023 à 11:16 et diffusé par :