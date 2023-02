La FDA américaine approuve TAKHZYRO® (lanadélumab-flyo) de Takeda pour prévenir les crises d'angiooedème héréditaire (AOH) chez les enfants de 2 ans et plus





Takeda (TSE:4502/NYSE:TAK) a annoncé aujourd'hui que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé la demande de licence de produits biologiques supplémentaires (sBLA) pour l'utilisation étendue de TAKHZYRO® (lanadélumab-flyo) à titre prophylactique pour prévenir les attaques d'angiooedème héréditaire (AOH) chez les patients pédiatriques de 2 à <12 ans.1 Avant l'approbation annoncée aujourd'hui, les seules options de traitement prophylactique de routine approuvées pour les enfants de 6 à <12 ans nécessitaient une administration tous les trois à quatre jours, et les enfants atteints d'AOH de 2 à <6 ans n'avaient pas de traitement prophylactique approuvé, ce qui fait de TAKHZYRO le premier traitement prophylactique pour ce groupe d'âge.1-5 La dose recommandée est de 150 mg/1 ml de solution dans une seringue préremplie à dose unique toutes les quatre semaines chez les patients de 2 à <6 ans et toutes les deux semaines chez les patients de 6 à <12 ans.1

Les crises d'AOH peuvent entraîner un gonflement grave et débilitant de l'abdomen, du visage, des pieds, des organes génitaux, des mains et de la gorge.5,7 Des angiooedèmes des voies respiratoires supérieures potentiellement mortels ont été signalés chez des patients dès l'âge de 3 ans.6 Dans une enquête de 2017 (N = 445), le diagnostic moyen d'AOH a pris en moyenne 8,4 ans après l'apparition des symptômes.8 Dans cette étude portant sur des patients atteints d'AOH, 50 % ont ressenti de l'anxiété, 34 % ont eu des difficultés avec leur activité sociale et 58 % ont signalé que les symptômes affectaient négativement leur avancement professionnel.8

« L'approbation annoncée aujourd'hui de TAKHZYRO chez les patients pédiatriques dès l'âge de 2 ans est un ajout bienvenu et important aux options de traitement disponibles pour les enfants vivant avec l'AOH », déclare Anthony Castaldo, président et chef de la direction de la U.S. Hereditary Angioedema Association (HAEA).

L'approbation de cette sBLA a été étayée par l'extrapolation de données d'efficacité de l'étude HELP, un essai de phase 3 qui incluait des patients de 12 à <18 ans, et des analyses pharmacocinétiques supplémentaires montrant des expositions similaires aux médicaments entre les adultes et les patients pédiatriques, ainsi que l'innocuité et la pharmacodynamique données de l'étude SPRING, un essai ouvert de phase 3 chez 21 patients atteints d'AOH de 2 à <12 ans.1 Les principaux objectifs de l'étude SPRING étaient l'innocuité et la pharmacocinétique de TAKHZYRO.9 les événements indésirables dans l'étude étaient la douleur au site d'injection (29 %), l'érythème au site d'injection (14 %), l'enflure au site d'injection (5 %), la douleur au site d'administration (5 %) et la réaction au site d'injection (5 %).9 Les crises d'AOH ont été mesurées en tant qu'objectif secondaire.9 TAKHZYRO a réduit le taux de crises d'AOH chez les patients pédiatriques de 94,8 % en moyenne par rapport à la valeur initiale, passant de 1,84 crise par mois à 0,08 crise pendant la période de traitement de 52 semaines (N = 21).9 La majorité des patients (76,2 %, n = 16) étaient sans crise avec une moyenne de 99,5 % jours sans crise.9 Ces résultats d'efficacité proviennent d'un essai ouvert et non contrôlé et l'étude n'a pas été conçue pour tests d'hypothèses. D'autres études de confirmation sont nécessaires pour tirer des conclusions de ces données.

« L'approbation annoncée aujourd'hui de l'indication élargie de TAKHZYRO représente une avancée significative pour la communauté AOH, car elle aide certains de ses plus jeunes patients qui vivent avec la maladie à bénéficier d'un traitement prophylactique à long terme », déclare Julie Kim, présidente de l'unité commerciale américaine et responsable nationale pour les États-Unis chez Takeda. « Takeda est un leader engagé dans le domaine des maladies rares, et l'approbation annoncée aujourd'hui souligne notre confiance en TAKHZYRO, ainsi que notre engagement à répondre aux besoins des patients atteints d'AOH grâce à la poursuite de la recherche, des programmes cliniques et de la collecte de données en monde réel. »

TAKHZYRO a été initialement approuvé aux États-Unis en 2018 pour la prophylaxie afin de prévenir les crises d'AOH chez les patients adultes et pédiatriques de 12 ans et plus.1 Il est actuellement disponible dans plus de 60 pays à travers le monde et est soutenu par un programme de développement clinique robuste, qui comprend l'une des plus grandes études de prévention de l'AOH avec la plus longue durée de traitement actif.10,11

À propos de TAKHZYRO® (lanadélumab-flyo) injectable

TAKHZYRO est un anticorps monoclonal entièrement humain qui se lie spécifiquement et diminue l'activité de la kallikréine plasmatique et est indiqué pour la prophylaxie afin de prévenir les crises d'AOH chez les patients de 2 ans et plus. TAKHZYRO est destiné à l'auto-administration chez les patients de 12 ans et plus, ou à l'administration par un soignant avec injection sous-cutanée de solution dans une seringue préremplie unidose ou dans un flacon unidose. Le patient ou le soignant doit être formé par un professionnel de santé. Pour les patients pédiatriques de 2 à <12 ans, TAKHZYRO doit être administré par un professionnel de la santé ou un soignant avec une injection sous-cutanée de solution dans une seringue préremplie à dose unique. Veuillez consulter les informations de prescription complètes pour connaître les doses recommandées pour chaque groupe d'âge de patients. L'innocuité et l'efficacité de TAKHZYRO chez les enfants de moins de 2 ans ne sont pas connues.1

Informations relatives à l'innocuité de TAKHZYRO pour les États-Unis

TAKHZYRO peut provoquer des effets indésirables graves, notamment des réactions allergiques. Appelez votre prestataire de soins de santé ou obtenez de l'aide d'urgence immédiatement si vous présentez l'un des symptômes suivants :

sifflement

difficulté respiratoire

oppression thoracique

pouls rapide

malaise

éruption cutanée

urticaire

Les effets indésirables les plus fréquemment observés avec TAKHZYRO étaient des réactions au site d'injection (douleur, rougeur et ecchymose), une infection des voies respiratoires supérieures, des maux de tête, une éruption cutanée, des étourdissements, de la diarrhée et des douleurs musculaires.

Ces effets secondaires ne sont pas les seuls possibles de TAKHZYRO. Pour plus d'informations, demandez à votre prestataire de soins de santé ou votre pharmacien. Vous pouvez signaler des effets secondaires à la FDA au 1-800-FDA-1088.

TAKHZYRO n'a pas été étudié chez les femmes enceintes ou allaitantes. Discutez avec votre prestataire de soins de santé des risques liés à la prise de TAKHZYRO si vous êtes enceinte, envisagez de l'être, allaitez ou envisagez de le faire.

Veuillez consulter les informations de prescription complètes, y compris les informations destinées aux patients.

À propos de l'angiooedème héréditaire

L'angiooedème héréditaire (AOH) est une maladie génétique rare qui entraîne des crises récurrentes d'oedème (gonflement) dans diverses parties du corps, notamment l'abdomen, le visage, les pieds, les organes génitaux, les mains et la gorge. Le gonflement peut être débilitant et douloureux.5,7 Les attaques qui obstruent les voies respiratoires peuvent provoquer une asphyxie et sont potentiellement mortelles.7 L'AOH touche environ 1 personne sur 50 000 dans le monde.12 Il est souvent sous-reconnu, sous-diagnostiqué et sous-traité.12

À propos de Takeda

Takeda est un leader biopharmaceutique mondial, fondé sur des valeurs et axé sur la R&D, dont le siège est au Japon, engagé à découvrir et à fournir des traitements qui transforment la vie, guidé par notre engagement envers les patients, notre personnel et la planète. Takeda concentre ses efforts de R&D sur quatre domaines thérapeutiques : oncologie, maladies génétiques rares et hématologie, neurosciences et gastroentérologie, avec une expertise dans les maladies immunitaires et inflammatoires. Nous réalisons également des investissements ciblés en R&D dans les thérapies et les vaccins dérivés du plasma. Nous nous concentrons sur le développement de médicaments hautement innovants qui contribuent à faire une différence dans la vie des gens en repoussant la frontière des nouvelles options de traitement et en tirant parti de notre moteur de R&D collaboratif amélioré et de nos capacités à créer un pipeline robuste et diversifié sur le plan des modalités. Nos employés s'engagent à améliorer la qualité de vie des patients et à travailler avec nos partenaires dans le domaine de la santé dans environ 80 pays et régions. Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.takeda.com.

Avis important

Déclarations prospectives

Informations médicales

Le présent communiqué de presse contient des informations relatives à des produits qui peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays, ou peuvent l'être sous diverses marques de commerce, pour diverses indications, selon divers dosages ou diverses concentrations. Aucune disposition des présentes ne doit être considérée comme une sollicitation, une promotion ou une publicité de quelque médicament sur ordonnance que ce soit, y compris ceux en cours de développement.

Références

