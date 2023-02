BILLETS EN VENTE POUR LA 15E ÉDITION DU FORMULE 1 ETIHAD AIRWAYS #ABUDHABIGP





ABU DHABI, Émirats arabes unis, 4 février 2023 /PRNewswire/ -- En prévision du début de la saison de Formule 1 2023, Abu Dhabi Motorsports Management (ADMM) a annoncé aujourd'hui la mise en vente des billets pour la 15e édition du GRAND PRIX DE FORMULE 1 ETIHAD AIRWAYS D'ABU DHABI 2023.

La 23e et dernière course de la saison 2023 se déroulera du 26 au 29 novembre au circuit de Yas Marina, clôturant la plus longue saison de l'histoire du sport. Le week-end #AbuDhabiGP, qui durera quatre jours, comprendra une sélection unique de sports sur piste, ainsi qu'une programmation de divertissements et des hébergements de classe mondiale sur le circuit de l'île de Yas.

Après un week-end #AbuDhabiGP record en 2022, qui a vu le plus grand nombre de visiteurs jamais enregistré, et afin de récompenser les fans fidèles, les organisateurs ont confirmé que les acheteurs des premiers billets bénéficieraient d'une réduction spéciale allant jusqu'à 20 % pour certains billets dans la limite des stocks disponibles. L'événement a déjà enregistré une demande sans précédent pour les billets de 2023, et ceux qui souhaitent y assister devront agir vite pour éviter toute déception.

Les billets de l'édition 2022 avaient connu des ventes record, les plus rapides jamais enregistrées. Cette année verra non seulement la fin palpitante de la plus longue saison de F1 de l'histoire et de superbes rebondissements dans les catégories complémentaires de Formule 2 et de Formule 4, mais aussi une programmation incroyable de superstars de la musique mondiale et une gamme d'expériences d'hébergement de classe mondiale tout au long du week-end de quatre jours.

Outre l'accès au circuit, les détenteurs de billets #AbuDhabiGP 2023 pourront aussi profiter d'une soirée de concert et d'une entrée gratuite dans l'un des parcs d'attractions de l'île de Yas, à savoir le Ferrari World Abu Dhabi, le Warner Bros. World Abu Dhabi, le Yas Waterworld ou le Seaworld Abu Dhabi, une offre accessible aux détenteurs de billets durant tout le weekend #AbuDhabiGP du 22 au 27 novembre.

Saif Al Noaimi, PDG d'Abu Dhabi Motorsports Management, a déclaré : « Nous sommes fiers d'annoncer la mise en vente des billets pour la 15e édition du GRAND PRIX DE FORMULE 1 ETIHAD AIRWAYS D'ABU DHABI 2023, plus tôt que d'habitude. Après une année 2022 spectaculaire où des foules record ont assisté au week-end du Grand Prix d'Abu Dhabi, nous sommes enthousiasmés par la demande de billets de nos fans du monde entier, et ce début de saison constitue une occasion unique pour nos fans locaux et internationaux de pouvoir acheter leurs billets et se préparer pour la saison à venir. »

« Pour 2023, nous étions ravis de travailler en étroite collaboration avec nos partenaires et voisins de l'île de Yas pour offrir un certain nombre d'avantages aux amateurs de course et contribuer à créer la meilleure expérience possible sur l'île de Yas. Les fans auront accès à un incroyable concert d'après course à l'Etihad Park et à une journée dans l'un des parcs d'attractions de classe mondiale de l'île, ainsi qu'à quatre jours de course lors de leur week-end au Grand Prix d'Abu Dhabi, inclus pour l'achat d'un billet. D'autres annonces viendront au cours des prochaines semaines, alors restez à l'écoute. »

Après l'introduction d'expériences exceptionnelles pour les fans tout au long du week-end de course, notamment la nouvelle tribune North Straight et le Deck at Nine, le long du Marsa Corner sud, les spectateurs des courses bénéficieront d'un large choix pour maximiser leur week-end #AbuDhabiGP cette année. Parmi ces choix, le fameux billet « multi-tribune » et « multi-Yas Suite », qui permet aux visiteurs de découvrir différentes parties du complexe à l'occasion de ce week-end de course.

D'autres annonces intéressantes viendront, et les fans pourront trouver plus d'informations afin de savoir comment réserver leur billet pour la plus grande manifestation sportive et de divertissement de la région sur : www.yasmarinacircuit.com

