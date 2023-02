L'accès aux soins contre le cancer demeure inégal trois ans après le début de la pandémie, révèle un sondage de la Société canadienne du cancer





À l'occasion de la Journée mondiale contre le cancer, les Canadiens sont invités à se joindre à la SCC pour demander au gouvernement d'agir pour améliorer les soins contre le cancer

TORONTO, le 4 févr. 2023 /CNW/ - En cette Journée mondiale contre le cancer, la Société canadienne du cancer (SCC) publie les résultats d'un sondage national mené auprès de 700 personnes atteintes de cancer et proches aidants et demande à tous les Canadiens de devenir une voix du changement afin de contribuer à l'amélioration des soins contre le cancer. Ce sixième sondage de la SCC pendant la pandémie a été effectué en novembre 2022 et visait à comprendre comment et dans quelle mesure la COVID-19 a encore un impact sur les personnes touchées par le cancer et leurs proches aidants. Selon les résultats, même si nous constatons des améliorations dans certains aspects des soins contre le cancer et du soutien offert depuis le plus fort de la pandémie, l'accès aux soins demeure inégal à l'échelle du Canada et les besoins essentiels ne sont pas satisfaits de façon constante.

Voici les principales conclusions du sondage.

Environ 1 répondant sur 4 (25 %) a indiqué encore subir des annulations ou des reports de rendez-vous.

Environ un tiers des répondants (33 %) ont déclaré qu'ils n'étaient pas assurés de recevoir des soins de qualité de manière ponctuelle en cas d'une urgence liée au cancer.

L'incapacité pour les proches aidants de jouer le rôle d'accompagnateurs lors de traitements ou de rendez-vous liés au cancer demeure l'obstacle dont les personnes atteintes de cancer et les proches aidants ont fait le plus souvent état, et ce, malgré la modification de plusieurs politiques autorisant un proche aidant/une proche aidante ou une personne de soutien à assister de nouveau aux rendez-vous.

La majorité des personnes atteintes et des proches aidants ayant répondu au sondage ont indiqué qu'une consultation avec un spécialiste est le type de soin médical le plus difficile à obtenir.

Pour les personnes atteintes de cancer, la possibilité de poser des questions constitue la forme de soutien ou la ressource dont ils ont le plus besoin pour gérer leurs soins, tandis que pour les proches aidants, un soutien financier est la ressource la plus utile.

« Les fournisseurs de soins de santé, épuisés, font de leur mieux pour offrir aux Canadiens les traitements vitaux et les tests de dépistage dont ils ont besoin, mais le système de soins contre le cancer est surchargé. Cela doit changer, a affirmé Stuart Edmonds, vice-président principal, Mission, recherche et défense de l'intérêt public à la Société canadienne du cancer. Étant donné qu'environ 1,5 million de personnes au Canada sont ou ont été atteintes de cancer, nous devons faire tout en notre pouvoir pour que leurs besoins et ceux de leurs proches aidants soient une priorité alors que les décideurs cherchent des solutions aux problèmes de notre système de santé. »

Pour souligner la Journée mondiale contre le cancer, la Société canadienne du cancer invite les personnes de partout au pays à s'impliquer en demandant au gouvernement d'améliorer les soins contre le cancer. Dans le cadre de la campagne Prompt rétablissement, elle encourage les gens à utiliser un outil en ligne pour écrire leur propre carte de prompt rétablissement adressée non pas à une personne proche atteinte de cancer, mais aux élus. Dans cette carte, ils peuvent raconter les difficultés auxquelles ils ou des êtres chers ont fait face en lien avec les soins contre le cancer au Canada. La SCC imprimera toutes les cartes soumises et les livrera en mains propres aux élus au printemps. L'objectif est de faire ressortir les expériences de personnes touchées par le cancer afin d'améliorer les soins sous toutes leurs formes, qu'il s'agisse de détection, de réduction des arriérés et des délais, d'accès aux médicaments, de soins palliatifs, etc. Pour en savoir plus et pour passer à l'action, visitez le cancer.ca/promptretablissement.

Il n'a jamais été aussi urgent d'améliorer le système des soins contre le cancer. Selon les données du Registre canadien du cancer, l'interruption des soins contre le cancer pendant la pandémie, entre autres les tests de dépistage et les diagnostics, a entraîné le report de diagnostics et une diminution du nombre de nouveaux cas déclarés. En 2020, le nombre de nouveaux diagnostics posés était 6,1 % inférieur à la moyenne annuelle de 2015 à 2019, ce qui indique un nombre important de cas non détectés qui nécessiteront un traitement et des soins dans les prochaines années, avec comme conséquence une pression accrue sur le système de santé.

« Alors qu'ils façonnent un système de santé capable de répondre à une demande croissante et de faire face aux imprévus, les gouvernements, les décideurs politiques et les administrateurs ont la responsabilité de veiller à ce que les personnes soient au coeur de ce système, a souligné M. Edmonds. Lorsqu'il est question de soins contre le cancer, les Canadiens peuvent aider à concrétiser cette vision en faisant connaître aux élus leurs points de vue et leurs expériences uniques en lien avec le cancer au moyen de notre outil de création de cartes de prompt rétablissement. Parce que nos voix ont du poids et que lorsque nous unissons celles-ci, les gouvernements écoutent. »

Harjeet Kaur, une militante passionnée dont la vie a changé à jamais après un diagnostic de cancer avancé en 2019, s'implique aujourd'hui activement pour demander au gouvernement d'améliorer les soins contre le cancer. Un accès équitable et à coût abordable aux médicaments contre le cancer figure parmi les améliorations qu'elle souhaite voir.

« J'ai vu beaucoup de gens souffrir en raison du coût des médicaments contre le cancer et des heures interminables qu'ils ont passées à l'urgence, et cela est inacceptable, a expliqué Mme Kaur. En ce qui me concerne, j'ai eu une greffe de cellules souches. J'avais donc besoin d'injections pour renforcer mon système immunitaire. Même avec un rabais et des assurances, ces injections coûtaient très cher. Nous devons en faire davantage pour que chaque personne puisse accéder aux médicaments dont elle a besoin. »

La Journée mondiale contre le cancer a pour but de rendre hommage à toutes les personnes atteintes, de sensibiliser le monde entier au cancer ainsi que d'améliorer l'éducation et de catalyser les actions personnelles, collectives et gouvernementales afin de changer l'avenir de la maladie. Cette année, des organisations à l'échelle planétaire concentrent leurs efforts sur l'unification des voix et la prise de mesures pour remédier aux inégalités dans les soins contre le cancer.

La SCC continue d'offrir des programmes de soutien aux personnes atteintes de cancer et à leurs proches aidants afin de les aider à se sentir moins anxieux et isolés. Voici quelques-uns de ces programmes.

Ligne d'aide et d'information sur le cancer - Une ligne d'aide nationale fournissant des renseignements dans 200 langues et accessible à toutes les personnes qui ont des questions au sujet du cancer (1 888 939-3333, [email protected] ou clavardage en direct au cancer.ca).

ou clavardage en direct au cancer.ca). Répertoire des services à la communauté - Un répertoire de plus de 4500 services de soutien destinés aux personnes touchées par le cancer.

ParlonsCancer.ca - Un forum de discussion en ligne où l'on peut partager des expériences et offrir un soutien à des personnes touchées par le cancer.

Cancer.ca - Un site Web qui héberge 2400 pages d'information fondée sur des données probantes et portant sur plus de 100 types de cancer à chacun des stades de la maladie.

À propos de la Société canadienne du cancer

La Société canadienne du cancer travaille sans relâche afin de sauver et d'améliorer des vies. Nous finançons les plus brillants chercheurs sur le cancer. Nous fournissons un réseau d'aide empreint de compassion à toutes les personnes atteintes de cancer, dans tout le Canada et pour tous les types de cancer. En tant que voix des personnes qui ont le cancer à coeur, nous travaillons de concert avec les gouvernements pour créer une société en meilleure santé. Aucun autre organisme ne fait ce que nous faisons pour faire en sorte d'améliorer des vies aujourd'hui et de transformer l'avenir du cancer à jamais.

Ensemble, agissons contre le cancer. Appelez-nous au 1 888 939-3333 ou visitez cancer.ca aujourd'hui.

