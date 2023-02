Corporation Métaux Précieux du Québec émet des actions en paiement de dettes et des unités d'actions différées





MONTRÉAL, QC / ACCESSWIRE / le 3 février 2023 / Corporation Métaux Précieux du Québec (« QPM » ou la « Société ») (TSXV:QPM)(FSE:YXEP)(OTCQB:CJCFF) annonce qu'elle a conclu des ententes pour émettre un total de 243,282 actions ordinaires en règlement de dettes de trois administrateurs actuels de la Société pour un montant total de 19 462,56 $ (le « Règlement de la dette »). Le Règlement de la dette est payé en relation avec les services rendus par les administrateurs actuels au cours du quatrième trimestre de l'exercice terminé le 31 janvier 2023.

Le conseil d'administration et la direction de QPM croient que le Règlement de la dette est dans le meilleur intérêt de QPM puisqu'il aidera la Société à préserver sa situation de trésorerie. Les actions ordinaires devant être émises dans le cadre du Règlement de la dette seront émises à un prix réputé de 0,08 $ l'action et seront assujetties à une période de détention de quatre mois conformément à la réglementation sur les valeurs mobilières applicable et aux politiques de la Bourse de croissance TSX (la « TSXV »).

Le Règlement de la dette est considéré comme une « opération entre parties liées » au sens du Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières (« Règlement 61-101 »). Le Règlement de la dette sera exempté des exigences d'évaluation formelle et d'approbation des actionnaires minoritaires du Règlement 61-101, car les titres de QPM ne sont cotés à aucune bourse identifiée à l'article 5.5(b) du Règlement 61-101 et ni la juste valeur marchande des actions ordinaires à émettre dans le cadre du Règlement de la dette ni des services rendus relativement aux dettes faisant l'objet du Règlement de la dette dépasse 25 % de la capitalisation boursière de QPM.

Le Règlement de la dette est soumis à l'approbation réglementaire, incluant celle de la TSXV.

Unités d'actions différées

La Société annonce l'émission de 118 750 unités d'actions différées (les « DSUs ») au chef de la direction en vertu de son régime d'unités d'actions différées (le « régime DSU »). Cela fait suite à la décision qu'à partir du 1er mai 2022, la rémunération salariale du chef de la direction sera versée 80 % en espèces et les 20 % restants de la rémunération à payer dans les DSUs différées trimestriellement. Ces DSUs représentent la portion du quatrième trimestre de 2023. Conformément au régime DSU, les DSUs ne pourront être acquises avant que ne se soit écoulé un délai d'un an depuis son émission en vertu de la politique 4.4 de la TSXV et du plan de rémunération en titres de la Société et sont payables en actions ordinaires de la Société, ou en espèces à l'entière discrétion de la Société, lorsque le titulaire cesse d'être un employé de la Société.

À propos de Corporation Métaux Précieux du Québec

QPM est une société d'exploration aurifère avec de vastes terrains sur le territoire très prometteur d'Eeyou Istchee Baie-James, au Québec, à proximité de la mine d'or Éléonore de Newmont Corporation. Le projet phare de QPM est le projet Sakami avec des teneurs significatives et des cibles bien définies prêtes à forer. L'objectif de QPM est d'explorer rapidement le projet Sakami et de le faire progresser à l'étape de l'estimation de ressources minérales.

