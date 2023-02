Le Canada célèbre l'ouverture de IMPAC5 - le cinquième Congrès international sur les aires marines protégées





VANCOUVER, BC, le 3 févr. 2023 /CNW/ - L'océan mondial subit des pressions croissantes dues aux changements climatiques et aux activités humaines, ce qui entraîne une perte de biodiversité et menace les écosystèmes. Le moment est venu d'agir, afin que les générations à venir puissent hériter d'un environnement dans lequel l'océan est sain et abondant.

Aujourd'hui, la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Joyce Murray, au nom du gouvernement du Canada, a souhaité la bienvenue aux personnes participant au cinquième Congrès international sur les aires marines protégées (IMPAC5). Se déroulant du 3 au 9 février, à Vancouver, en Colombie-Britannique, cet événement réunit des professionnels de la conservation des océans et des hauts fonctionnaires dans le but d'informer, d'inspirer, et d'agir pour la protection de notre milieu marin commun.

Le Canada tient à remercier les Premières Nations hôtes -- x?m??k??y??m (Musqueam), S?wxwú7mesh (Squamish) et s ?lilw?ta? (Tsleil-Waututh) -- la Province de la Colombie-Britannique, l'Union internationale pour la conservation de la nature, et la Société pour la nature et les parcs du Canada de leur partenariat, qui a rendu ce congrès possible.

Le Congrès IMPAC5 explorera les actions suivantes pendant cinq jours :





Créer un réseau mondial d'aires marines protégées

Faire progresser la conservation dans l'économie bleue

Gérer de manière active les aires marines protégées et l'activité humaine

Conserver la biodiversité et faire face aux changements climatiques

Relier l'océan, la culture, et le bien-être humain

Le Canada s'est engagé à protéger 25 pour cent de ses zones marines et côtières d'ici 2025, et 30 pour cent d'ici 2030. En adoptant le Cadre mondial de la biodiversité de Kunming à Montréal lors de la quinzième Conférence des Parties (COP15) à la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique, tenue à Montréal en décembre 2022, les dirigeants internationaux se sont engagés à atteindre la cible de 30 pour cent.

Pour lancer IMPAC5, le gouvernement du Canada a annoncé un nouveau Cadre stratégique pour l'établissement et la gestion des aires marines nationales de conservation (AMNC), contribuant ainsi à faire progresser l'objectif du gouvernement du Canada visant l'établissement de 10 AMNC. Le Cadre renforcera la contribution du Canada aux éléments qualitatifs des objectifs internationaux de conservation marine, en mettant en place la manière dont ils peuvent être gérés efficacement et équitablement.

Pour faire suite aux avancées significatives réalisées lors de la COP15, le Congrès se terminera par le Forum du leadership IMPAC5. Cette réunion de haut niveau rassemblera des décideurs internationaux de différents secteurs, des gouvernements, des organisations autochtones, des fondations philanthropiques, des représentants de l'industrie maritime, et de jeunes professionnels, afin de déterminer les opportunités et les mécanismes actuels, qui nous aideront à atteindre nos cibles de conservation marine.

Le Forum du leadership permettra aux partenaires et aux parties prenantes d'établir des relations pour garantir la collaboration « entière » nécessaire pour atteindre les objectifs mondiaux en matière de protection des océans. Des experts en conservation et des hauts fonctionnaires du monde entier, y compris Son Excellence la très honorable Mary Simon, transmettront leurs connaissances concernant les pratiques exemplaires à adopter, et exploreront des moyens de prendre des mesures plus coordonnées sur les aires marines protégées.

IMPAC5 sera également l'occasion d'entendre comment les peuples autochtones dirigent les initiatives de conservation marine et d'intendance au Canada et dans le monde entier, et promet d'être une occasion d'apprentissage, de discussion, et de collaboration sur certains des enjeux les plus difficiles auxquels nos océans sont confrontés.

Citation

« Il est urgent de s'attaquer à la crise de la perte de biodiversité dans nos océans et nos écosystèmes marins, et le Canada est fier de montrer la voie. En fixant des cibles ambitieuses de conservation, et en prenant les mesures concrètes nécessaires pour mettre fin à cette perte et inverser la tendance actuelle, nous démontrons notre engagement à protéger nos océans aujourd'hui et à créer un avenir plus durable pour les générations à venir. »

L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Faits en bref

IMPAC5 est le cinquième Congrès international sur les aires marines protégées, un forum mondial qui réunit des professionnels de la conservation des océans et de hauts fonctionnaires dans le but d'informer, d'inspirer et d'agir en faveur des aires marines protégées.

Les Congrès internationaux sur les aires marines protégées (IMPAC) sont le fruit des efforts concertés de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) et du pays hôte choisi. Le Canada a eu l'honneur d'être choisi pour accueillir le Congrès IMPAC5 lors des cérémonies de clôture de IMPAC4 à La Serena-Coquimbo, au Chili, en 2017.

a eu l'honneur d'être choisi pour accueillir le Congrès IMPAC5 lors des cérémonies de clôture de IMPAC4 à La Serena-Coquimbo, au Chili, en 2017. IMPAC5 s'appuiera sur cinq thèmes et trois volets transversaux : le leadership des peuples autochtones, la voix des jeunes professionnels, et l'innovation et le changement transformationnel.

Cette année, le Congrès a également été approuvé en tant qu'événement officiel de la Décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable (la Décennie de l'océan). En tant qu'événement officiel de la Décennie de l'océan, IMPAC5 est reconnu pour investir dans la science et le savoir autochtone, et pour les développer, les communiquer et les mettre en valeur, ce qui incitera les gouvernements et collectivités à étudier, promouvoir et protéger la santé des océans.

Les aires marines protégées (AMP), ainsi que d'autres mesures de protection, comme les autres mesures de conservation efficaces par zone (AMCEZ) et les aires protégées et de conservation autochtones (APCA) font partie des outils les plus efficaces pour protéger et restaurer la santé des océans. À ce jour, 52 pays et territoires ont protégé au moins 10 pour cent de leurs aires marines et, selon des estimations, une proportion de 7,65 pour cent de l'océan mondial est couverte par des aires marines protégées.

Liens connexes

