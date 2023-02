Année du lapin : célébrez le Nouvel An chinois avec le monde entier et visitez la province du Jiangsu





NANJING, Chine, le 4 févr. 2023 /CNW/ -- L'année du lapin vient de débuter en 2023, et le compte de médias sociaux à l'étranger @Visit Jiangsu du ministère provincial de la Culture et du Tourisme du Jiangsu a lancé plusieurs activités de Nouvel An chinois sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et TikTok sous la forme d'interactions créatives comme des vidéos, des photos et des textes, des diffusions numériques en direct, des interactions en ligne, le concours « Accueillir le Nouvel An chinois dans plusieurs langues », etc. pour aider les gens du monde entier à mieux connaître le Nouvel An chinois et la culture du Jiangsu. Ces publications ont atteint 3,08 millions d'abonnés et cumulé 662 000 interactions, touchant près de 100 pays et régions du monde, en offrant aux gens une célébration audiovisuelle du « charme du Jiangsu », riche de l'atmosphère du Nouvel An chinois.

Cette année, les produits destinés aux médias de convergence visuelle du Nouvel An chinois, qui intègrent des éléments propres au Jiangsu comme la découpe de papier (un patrimoine culturel immatériel) et d'autres éléments caractéristiques, ont créé la bannière de l'année du lapin de nos médias sociaux, des photos des jeux de casse-tête en ligne, des affiches du Nouvel An chinois et d'autres produits visuels créatifs épinglés sur plusieurs plateformes. Nous nous efforçons de présenter à nos adeptes étrangers un Nouvel An chinois intéressant et unique au Jiangsu avec une vision à plusieurs niveaux.

Parallèlement, une chronique spéciale sur « le charme du Jiangsu » a été créée sur notre compte de médias sociaux @Visit Jiangsu avec le thème « Bonne année chinoise ». La chronique a pour thèmes « Connaissance des coutumes du Nouvel An chinois du Jiangsu », « Gastronomie du Nouvel An chinois au Jiangsu » et « Visiter le Jiangsu pendant le Nouvel An chinois » dans des langues locales étrangères afin de présenter la culture, la gastronomie et les attractions touristiques liées au Nouvel An chinois.

De plus, @Visit Jiangsu continue de lancer de riches programmes du Nouvel An chinois pour « diffuser en direct dans le nuage » et a continué d'améliorer son innovation numérique. @Visit Jiangsu a également associé des performances multiples et des scènes immersives grâce à l'introduction de différents styles de spectacles du Nouvel An chinois sur la culture du Jiangsu, la personnalisation du filtre RA du Nouvel An chinois et d'autres façons de créer une nouvelle expérience sensorielle dans le domaine de la culture et du tourisme entourant le Nouvel An chinois. Jusqu'à présent, le filtre RA a été utilisé à 250 000 reprises et a donné lieu à 116 000 interactions. Des gens du monde entier ont participé au filtre RA de l'année du lapin de @Visit Jiangsu pour célébrer ensemble le Nouvel An chinois.

@Visit Jiangsu a organisé une activité intitulée « Accueillir le Nouvel An chinois dans plusieurs langues » sur des plateformes de médias sociaux à l'étranger, la veille du Nouvel An chinois, pour faire ressentir aux amis étrangers l'atmosphère forte du Nouvel An chinois. Les amateurs et leaders d'opinion étrangers étaient invités à célébrer le Nouvel An chinois avec @Visit Jiangsu, à offrir des voeux pour le Nouvel An chinois, et à découvrir le charme d'accueillir le Nouvel An chinois dans différentes langues en créant des liens entre ces différentes langues et cultures grâce à des vidéos et des images.

Une série d'activités « Bonne année chinoise » créées par le ministère provincial de la Culture et du Tourisme du Jiangsu a montré à l'auditoire étranger l'atmosphère festive et les loisirs pendant le Nouvel An chinois en offrant une image plus ouverte, diversifiée et énergique de la province du Jiangsu, en Chine.

