ReadyWise annonce sa disponibilité sur Amazon en Europe

LONDRES, 3 février 2023 /PRNewswire/ -- ReadyWise , le principal fabricant de produits alimentaires d'urgence aux États-Unis et au Royaume-Uni, est désormais disponible sur Amazon dans plusieurs pays, dont le Royaume-Uni , la France , l' Allemagne , la Pologne , la Belgique , la Hollande , la Suède , l' Italie et l' Espagne .

L'approvisionnement alimentaire d'urgence ReadyWise est un investissement judicieux pour l'avenir de votre famille. Le ménage moyen dispose d'une réserve de nourriture de moins d'une semaine ; il en va de même pour la plupart des supermarchés. Vous pouvez facilement accéder à de la nourriture d'urgence pour votre ménage et l'acheter sur le site de commerce électronique le plus pratique au monde, Amazon, et elle sera livrée directement à votre porte. ReadyWise offre à des millions de familles la possibilité de se préparer avant qu'une catastrophe ne survienne.

« Sans être paranoïaque, il y a plusieurs raisons pour lesquelles les ménages devraient avoir des réserves supplémentaires de nourriture, notamment les événements météorologiques violents, les pannes de courant, les urgences financières, les pandémies, et plus encore », déclare Morten Steen-Jorgensen, PDG de ReadyWise. « Nous travaillons dur pour que l'Europe puisse accéder facilement à nos produits vitaux, c'est pourquoi nous sommes ravis de nous associer à Amazon pour préparer davantage de personnes. »

Il est essentiel de disposer de réserves de nourriture et d'eau pour survivre, afin d'être autosuffisant par rapport à ceux qui achètent dans la panique en cas d'urgence. ReadyWise propose plusieurs options à court et à long terme, comme ses seaux d'entrées de 60 ou 120 portions , qui comprennent diverses recettes de déjeuner et de dîner. Pour préparer nos repas, il suffit d'ajouter de l'eau, et ils sont prêts à être consommés en seulement 10 à 15 minutes. Tous les repas ont une durée de conservation de 25 ans, et les seaux légers sont faciles à emporter en cas d'urgence. Ils contiennent également tout ce qui est nécessaire à une alimentation équilibrée et nutritive, comme des petits déjeuners lyophilisés, des viandes, des légumes et des fruits.

C'est le moment de faire le plein de nourriture d'urgence. Pour faire des achats sur Amazon, cliquez ci-dessous :

· Allemagne

· France

· Belgique

· Royaume-Uni

· Pologne

· Hollande

· Suède

· Espagne

· Italie

Pour en savoir plus sur ReadyWise UK, rendez-vous sur : https://readywise.co.uk

À propos de ReadyWise : Basé à Salt Lake City, dans l'Utah, ReadyWise est un leader en approvisionnement alimentaire d'urgence. ReadyWise aide ses clients à se préparer en produisant des repas lyophilisés et déshydratés qui peuvent se conserver jusqu'à 25 ans. Pour en savoir plus sur les produits ReadyWise, rendez-vous sur www.ReadyWise.Co.Uk ou sur www.ReadyWise.Com

