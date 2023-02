Gallagher Re rejoint l'ABIR et EY comme sponsor principal du Sommet sur les risques aux Bermudes (Bermuda Risk Summit) 2023





L' Agence des Bermudes pour le développement des entreprises (BDA) a le plaisir d'annoncer que Gallagher Re s'est joint à l'Association des assureurs et réassureurs des Bermudes (ABIR) et à EY comme sponsor principal du deuxième sommet annuel sur les risques aux Bermudes.

Adam Schwebach, vice-président exécutif de Gallagher Re, a déclaré : « Gallagher Re est fier de soutenir le deuxième sommet annuel sur les risques aux Bermudes, un événement annuel qui met en exergue l'ampleur et la polyvalence du marché mondial des risques aux Bermudes, d'une importance mondiale. Cet événement est une excellente occasion de prendre contact avec les leaders du secteur avant la saison de renouvellement semestriel et nous applaudissons les efforts de la BDA visant à contribuer au succès du sommet sur les risques aux Bermudes ».

David Hart, CEO de la BDA, a déclaré : « Nous sommes très heureux d'accueillir Gallagher Re comme troisième et dernier sponsor principal, rejoignant ABIR et EY. Le thème du sommet sur les risques aux Bermudes 2023, qui se tiendra du 6 au 8 mars 2023 au Hamilton Princess & Beach Club, est le suivant : Innovation, durabilité et collaboration. Nous prévoyons un niveau de participation encore plus élevé que l'année dernière, car cet événement aura lieu à une date idéale, avant la saison de renouvellement extrêmement importante du 1er juin ».

Les participants doivent réagir avant le lundi 6 février à minuit pour bénéficier de tarifs spéciaux sur les chambres d'hôtel à partir de 359 dollars (plus taxes). À partir du 7 février, les tarifs des chambres d'hôtel augmenteront sensiblement, ou bien les réservations seront complètement épuisées en raison de la disponibilité limitée. Pour réserver votre chambre, veuillez appeler le 1-441-295-3000 ou le Global Reservations Centre au 1-800-441-1414. Vous pouvez également cliquer ici pour réserver votre chambre en ligne. Veuillez utiliser le code de réservation : « Bermuda Risk » pour bénéficier du tarif préférentiel.

Le Bermuda Risk Summit débutera par un entretien avec le Premier ministre des Bermudes et David Hart, CEO de la BDA, tandis que Sophie Roberts, directrice de The Insurer TV, animera un panel de CEO auquel participeront Peter Bell, CEO d'Everest Re, Stephen Catlin, CEO de Convex, Chris Schaper, CEO d'AIG, et Megan Thomas, CEO de Hamilton Re.

La BDA est également heureuse d'annoncer que Bermuda Brokers, Florida Insurance Council, KPMG, Meenan P.A., MS Reinsurance et Rein4ce sont devenus des sponsors de soutien. Goslings sera notre partenaire dans la catégorie des spiritueux.

Ils rejoignent le sponsor diamant Hyperexponential, le sponsor or SS&C, les sponsors argent AM Best et Kirkland & Ellis, le sponsor WIFI Demotech, le sponsor de soutien Aon et notre partenaire média officiel, The Insurer.

D'autres possibilités de sponsoring sont encore disponibles. Si vous souhaitez participer, veuillez envoyer un e-mail à l'adresse suivante : [email protected].

Les intervenants confirmés à ce jour sont les suivants : John Huff, CEO, ABIR, qui animera un panel sur l' insuffisance de capacité mondiale auquel participeront Chris Bonard, CEO, ED Broking (Bermuda) Limited, Lara Mowrey, directrice mondiale de la distribution, Guy Carpenter, Jim Fiore, directeur général exécutif, Chief Strategy Officer de Capital Advisory, Aon, et Ben Radford, directeur de Gallagher Re aux Bermudes.

Susanne K Murphy, consultante en réglementation secteur assurance, Meenan P.A. animera un panel sur les perspectives du marché depuis le C-Suite de Floride auquel participeront Tom Gallagher, COO de People's Trust Insurance Company, Melissa Burt DeVriese, présidente de Security First Insurance, Jennifer Montero, Chief Financial Officer, Florida Citizens Property Insurance Corporation et Cecil Pearce, président du Florida Insurance Council.

Suzanne Williams Charles, directrice de la politique et de la réglementation de l'ABIR, animera un panel composé de régulateurs internationaux auquel participeront Chlora Lindley-Myers, présidente de la National Association of Insurance Commissioners et Gerald Gakundi, directeur de la supervision (assurance) de la Bermuda Monetary Authority (BMA) et Andrew Dyer, directeur des marchés de Londres à la Banque d'Angleterre.

Joseph Petrelli, président de Demotech, et Todd Kozikowski, président de 44North, LLC, présenteront leurs conclusions sur les niveaux disparates de contentieux en Floride.

Curtis Dickinson, conseiller exécutif du Bermuda International Long-Term Insurers and Reinsurers (BILTIR), animera un panel sur les mises à jour du secteur de l'assurance-vie auquel participeront Mark Yu, directeur de la stratégie de capital d'entreprise, New England Asset Management, James Claxton, partenaire associé, EY, Martin Maringi, directeur adjoint, Supervision (Insurance), BMA et Michelle Moloney, vice-présidente exécutive, Chief Risk Officer, Pacific Life Reinsurance.

Christian Dunleavy, directeur de la souscription du groupe, Aspen, Chris Hayward, directeur de la souscription, MS Amlin Reinsurance, Seamus Fearnon, vice président exécutif, CRT & European Markets, Arch Capital Group Ltd et Kostya Zolotusky, CEO, Itasca Re, examineront l' importance croissante des segments spécialisés.

Kerr Kennedy, partenaire associé, EY, animera le panel sur l'avenir de la cyber-réassurance auquel participeront Yosha Delong, directeur mondial du cyberespace, Mosaic Insurance, Noel Pearman, SVP, chef du segment produits cyberespace, AXA XL, Sebastien Plummer, courtier spécialiste du cyberespace, Gallagher Re, et Edouard Von Heberstein, CEO de Spectra.

Edward Mishambi, SVP et Chief Risk Officer-Europe, Renaissance Re, qui animera un panel intitulé « global financing conditions ? a rating agency discussion » auquel participeront Peter Giacone, directeur mondial des activités d'assurance, KBRA, Stefan Holzberger, Chief Rating Officer, AM Best, Brian Schneider, directeur principal, co-directeur mondial de l'analyse, Fitch, et Joseph Petrelli.

Un panel de discussion sur les expériences des investisseurs aux Bermudes auquel participeront Scott Frederick, associé directeur, Sands Capital Ventures, Adrian Jones, directeur général, Re/Insurance et associé, HSCM Ventures, et Armin Rothauser, associé principal, Castlelake Investments, sera animé par Stephen Weinstein, ancien président de la BDA.

Saadia Savory, vice-présidente, franchise assurance multirisque, Aspen, et Shannon Totten, SVP, responsable de la pratique assurance multirisque aux Bermudes, Sompo International, discuteront des segments dynamiques de l'assurance multirisque aux Bermudes.

Enfin, Gero Michel, CRO du groupe, AIG Re, discutera de l' avenir du risque avec Tom Johansmeyer, SVP, directeur des sinistres immobiliers, Verisk, Susan Pateras, présidente adjointe, BDA, et Andrew Smith, directeur du risque et de la durabilité, Conduit Re.

Le programme complet est disponible ici.

L'impact économique immédiat de notre sommet 2022, qui a rassemblé un total de 350 délégués (dont 80 étrangers), concernant notamment l'hébergement, le transport, la nourriture et les boissons, le commerce de détail et les loisirs, a été estimé à plus d'un million de dollars et a soutenu environ 200 emplois.

