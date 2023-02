Fermeture chez Gate Gourmet





DORVAL, QC, le 3 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Les membres de la section locale 698 d'Unifor travaillant pour Gate Gourmet à Dorval ont appris plus tôt cette semaine que l'employeur allait cesser complètement ses opérations à l'aéroport de Dorval. Cette fermeture serait due à la perte d'un contrat avec la compagnie aérienne, Swiss Air.

« Ça fait plus de 10 ans que nous craignons une fermeture due à la perte de nombreux contrats avec les compagnies aériennes, mais nous ne pensions pas que ça arriverait maintenant puisque récemment, l'employeur nous avait approchés afin de débuter la ronde de négociation plus tôt que prévu », indique Nathalie Cabral, présidente de l'unité syndicale chez Gate Gourmet.

Rappelons qu'au cours des dernières années, l'usine de Dorval a mis à pied des centaines de membres d'Unifor en raison des pertes de contrats, notamment avec Air Canada et plus récemment en raison de la Covid-19.

« Nous avons fait plusieurs concessions pour tenter de sauver l'entreprise. Il faut croire que ce n'était pas suffisant », s'attriste la présidente syndicale.

Gate Gourmet est une entreprise spécialisée dans la fourniture de services alimentaires pour les lignes aériennes et les compagnies ferroviaires. La compagnie est située à Dorval et emploie à l'heure actuelle une cinquantaine d'employés syndiqués avec Unifor.

