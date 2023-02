LOWE'S CANADA MÈNE DÉSORMAIS SES ACTIVITÉS sous le nom de RONA INC.





BOUCHERVILLE, QC, le 3 févr. 2023 /CNW Telbec/ - RONA inc. a annoncé aujourd'hui qu'elle redevenait une entreprise indépendante à la suite de son acquisition par Sycamore Partners au terme d'une transaction avec Lowe's Companies, Inc. RONA est un détaillant chef de file dans le secteur de la rénovation résidentielle, qui sert les communautés partout au pays depuis sa fondation au Québec en 1939, il y a de cela plus de 80 ans. Le siège social de l'organisation demeurera à Boucherville, sur la Rive-Sud de Montréal.

RONA inc. continuera d'exploiter et de desservir un réseau de quelque 450 magasins corporatifs et affiliés menant leurs activités un peu partout au Canada sous les enseignes RONA, Lowe's, Réno-Dépôt et Dick's Lumber. Tous les magasins Lowe's au Canada demeurent ouverts et continueront d'offrir aux communautés canadiennes où ils sont présents les bons produits de rénovation domiciliaire, alliant valeur et service hors pair. Au fil du temps, les magasins Lowe's au Canada seront convertis à l'enseigne RONA, le tout sans heurts pour la clientèle de rénovateurs et d'entrepreneurs. Toutes les enseignes de RONA inc. continueront d'offrir les marques privées de Lowe's, de proposer des plans de financement intéressants aux consommateurs, et d'honorer les garanties ainsi que les cartes-cadeaux émises par les magasins Lowe's au pays.

« L'équipe de direction et moi-même sommes très enthousiastes d'entamer ce nouveau chapitre de l'histoire de RONA, une marque prisée des rénovateurs et entrepreneurs partout au pays », ajoute Tony Cioffi, président de RONA inc. « Ce nouveau jalon est positif pour l'ensemble de nos parties prenantes, incluant nos employés, nos marchands affiliés, nos fournisseurs, nos clients, ainsi que les communautés où nous sommes présents. Nous entrevoyons un bel avenir et avons hâte de tirer parti de cette occasion unique pour l'ensemble de nos 26 000 employés de faire rayonner le nom RONA et d'accroître la notoriété de cette marque forte auprès des consommateurs. »

RONA inc. maintiendra un fort engagement envers son réseau de marchands affiliés RONA ainsi qu'envers ses fournisseurs québécois et canadiens, notamment par son implication dans l'initiative « Bien fait ici », qui vise à encourager l'achat de produits de qualité fabriqués localement.

À propos de RONA inc.

RONA inc. est un chef de file du secteur de la rénovation résidentielle au Canada dont le siège social est établi à Boucherville, au Québec. Le réseau RONA inc. exploite ou dessert quelque 450 magasins corporatifs et affiliés sous les enseignes RONA, Lowe's, Réno-Dépôt et Dick's Lumber. Jouissant d'une riche et longue histoire, RONA inc. accompagne les Canadiennes et les Canadiens dans leurs projets de rénovation et de construction depuis 1939. Pour y arriver, l'entreprise compte sur une équipe de 26 000 employé(es), à qui elle s'efforce d'offrir un milieu de travail inclusif où chacun(e) est invité(e) à apporter sa contribution. RONA inc. figure au palmarès des meilleurs employeurs de la région de Montréal depuis 2021. Grâce à ses efforts continus en matière de développement durable, l'entreprise a reçu le Mercure Stratégie de développement durable en 2022 et est reconnue comme un des employeurs les plus verts au Canada. Pour en apprendre davantage sur l'entreprise, consultez www.ronainc.ca.

