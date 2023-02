Corona Sunsets Festival World Tour met le coucher du soleil en tête d'affiche





La nouvelle série de festivals de Corona place au-devant de la scène la durabilité, les couchers de soleil spectaculaires et les destinations emblématiques du globe

LONDRES, 3 février 2023 /PRNewswire/ -- Corona, une marque mondiale d'AB InBev, a annoncé aujourd'hui sa tournée mondiale de festivals, le Corona Sunsets Festival World Tour 2023. Cette série de festivals expérientiels vise à rapprocher le public de la nature en célébrant le coucher du soleil. Les festivals offriront des expériences inspirées par les qualités enchantées du coucher de soleil.

Des milliers de visiteurs profiteront de festivals organisés aux quatre coins du globe, avec un premier événement prévu le 1er avril en Afrique du Sud, suivi de festivals au Chili, au Pérou, en Colombie, au Japon, en Italie, au Canada, en Chine, en Grèce, au Brésil, en République dominicaine, en Inde et dans d'autres pays encore. Délaissant les lieux d'événements traditionnels, les festivals Corona Sunsets auront lieu dans des espaces naturels emblématiques, tels que les plages de Goa en Inde et celles d'Okinawa au Japon. Chaque destination a été sélectionnée pour permettre aux participants de s'imprégner de leur environnement naturel, tout en leur offrant une place au premier rang pour admirer la tête d'affiche de la soirée : les couchers de soleil les plus spectaculaires au monde.

La durabilité se trouvera au coeur de chaque festival du Corona Sunsets Festival World Tour. Les participants auront l'occasion d'échanger avec des ONG et des experts du développement durable, qui présenteront les meilleures pratiques, tout en encourageant la prise d'actions et l'adoption de modes de vie plus durables dans la collectivité accueillant l'événement. Dans le cadre de ses efforts visant à organiser des événements de célébration positifs, Corona gérera tous les déchets de façon responsable et éliminera les plastiques à usage unique tout au long de la tournée. De plus, chaque arrêt de la tournée organisera des concerts, des événements artistiques et des expériences culinaires écologiques en vue de rapprocher les participants de la nature. Chaque festival présentera des caractéristiques uniques propres au lieu où il est organisé. C'est pourquoi Corona travaille avec des vendeurs et des artistes locaux, afin de veiller au respect de la beauté naturelle et de la préservation de l'environnement.

« En tant que marque née sur la plage, nous croyons au pouvoir réparateur de consacrer quelques instants de sa vie bien chargée au coucher du soleil, a déclaré Felipe Ambra, vice-président monde de Corona. Grâce à ces festivals, nous espérons partager notre amour de la nature en sensibilisant les visiteurs à leur environnement et, espérons-le, en les incitant à devenir des agents de changement positif dans leurs collectivités. C'est un nouveau type de festival expérientiel conçu à la manière de Corona. Nous espérons que la tournée amplifiera le sentiment de détente et de rajeunissement que nous procure la nature, et nous nous efforcerons de laisser le monde dans un meilleur état qu'il l'était avant notre arrivée. »

Fidèle à son objectif plus large de protéger les lieux paradisiaques, Corona travaille avec son partenaire Oceanic Global , une organisation à but non lucratif, afin d'appliquer un critère de durabilité complet tout au long de la conception du festival. De plus, Corona évaluera les efforts de durabilité de chaque festival en les comparant à la norme Blue Standard primée de l'ONG. Corona est la première marque mondiale de boissons ayant une empreinte plastique nette zéro, et le Corona Sunsets Festival World Tour l'exemple le plus récent de la façon dont elle relie les consommateurs à la nature. Après le lancement de la Corona Island en 2022, la tournée mondiale poursuit l'engagement de la marque à célébrer la beauté de la nature tout en préservant l'environnement.

Pour donner vie au Corona Sunsets Festival World Tour 2023, la marque s'est associée à Fly South Music Group et à des partenaires locaux dans chaque marché de festival, ce qui lui permettra de mettre en scène une excellente sélection de musiciens et de DJ internationaux qui se produiront au coucher du soleil.

Pour plus d'informations sur la tournée, y compris le calendrier des événements à venir, les emplacements, les ventes de billets et les promotions locales valables dans chaque marché participant, veuillez consulter le site www.corona.com/sunsets . Participez à la conversation sur Twitter @corona et visionnez la bande-annonce de la tournée sur YouTube .

À propos de Corona Global Née au Mexique, Corona est la première marque de bière du pays. La Corona Extra a été brassée pour la première fois en 1925 à la Cervecería Modelo à Mexico. Corona a fait figure de pionnière de l'industrie de la bière en étant la première marque à utiliser une bouteille transparente laissant deviner la pureté et la grande qualité de ses produits. Le dessin de la bouteille est peint à la main et souligne l'engagement de l'entreprise envers la qualité de ses emballages et son patrimoine mexicain. Aucune Corona n'est complète sans son citron vert. Ajoutant naturellement du caractère, de la saveur et de la fraîcheur à la bière, le rituel du citron vert fait partie intégrante de l'expérience unique Corona. La marque est synonyme de plage et célèbre les moments passés en plein air. Elle invite les gens à faire une pause, à se détendre et à profiter des plaisirs simples de la vie. Corona a un engagement permanent de réduire le plastique. Depuis le partenariat conclu avec Parley pour les océans en 2017, l'entreprise a dépassé sa mission qui est de protéger 100 îles avant 2020, et continue de déployer des efforts cohérents de nettoyage à l'échelle mondiale.

À propos d'Anheuser-Busch InBev Anheuser-Busch InBev est une société cotée en bourse (Euronext: ABI) basée à Louvain, en Belgique. Les actions de Budweiser font également l'objet de cotations secondaires aux bourses du Mexique (MEXBOL: ANB) et de l'Afrique du Sud (JSE: ANH), et la société détient un certificat américain d'actions étrangères à la Bourse de New York (NYSE: BUD). En tant qu'entreprise, nos ambitions sont immenses : notre rêve est tout simplement de rassembler et de créer un monde meilleur. Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles façons de répondre aux grands rendez-vous que nous donne la vie, de faire progresser notre industrie et d'avoir un impact significatif dans le monde. Nous sommes déterminés à créer de grandes marques qui résistent à l'épreuve du temps et à brasser les meilleures bières en utilisant les meilleurs ingrédients. Notre vaste gamme de plus de 500 marques de bières compte les marques mondiales Budweiser®, Corona® et Stella Artois®, les marques Beck's®, Hoegaarden®, Leffe® et Michelob ULTRA®, que l'on trouve dans plusieurs pays, et des championnes locales comme Aguila®, Antarctica®, Bud Light®, Brahma®, Cass®, Castle®, Castle Lite®, Cristal®, Harbin®, Jupiler®, Modelo Especial®, Quilmes®, Victoria®, Sedrin® et Skol®. Notre patrimoine brassicole remonte à plus de 600 ans et s'étend sur différents continents et plusieurs générations, de nos racines européennes à la brasserie Den Hoorn de Louvain, en Belgique, à l'esprit pionnier de la brasserie Anheuser & Co. de Saint-Louis, aux États-Unis, en passant par la création de la brasserie Castle en Afrique du Sud, pendant la ruée vers l'or de Johannesburg, et par Bohemia, la première brasserie du Brésil. Forts d'une présence diversifiée sur le plan géographique et d'une exposition équilibrée aux marchés développés et en développement, nous tirons parti des forces collectives d'environ 169 000 collaborateurs dans près de 50 pays du monde entier. En 2021, AB InBev a déclaré des revenus de 54,3 milliards de dollars américains (en excluant les coentreprises et les entreprises associées).

