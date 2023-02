Xinhua Silk Road : Le CEIS publie un rapport sur le développement de l'industrie des énergies nouvelles à Changzhou en Chine





PÉKIN, 3 février 2023 /PRNewswire/ -- La ville de Changzhou, dans la province chinoise du Jiangsu, dans l'est du pays, occupe une position de leader dans le développement de l'industrie des énergies nouvelles, selon un rapport publié samedi par le China Economic Information Service (CEIS), une filiale de l'agence de presse Xinhua.

S'appuyant sur des années de recherche sur Changzhou, le CEIS analyse dans son rapport l'histoire industrielle de Changzhou, ses avantages concurrentiels, son écosphère industrielle et d'autres aspects.

Selon le rapport, Changzhou dispose de cinq avantages principaux pour devenir une ville leader dans le secteur des nouvelles énergies. En tant que l'un des principaux berceaux de l'industrie et du commerce nationaux modernes en Chine, Changzhou a accumulé une riche expérience industrielle et de solides fondations et a su saisir l'opportunité d'approfondir son implantation dans de multiples domaines de l'industrie des nouvelles énergies.

Par ailleurs, Changzhou n'a cessé d'améliorer la capacité de production et d'innovation des entreprises et institutions clés locales, a continué d'attirer et de cultiver des talents innovants pour bâtir un écosystème innovant et entrepreneurial de l'industrie des énergies nouvelles et a également encouragé la transformation écologique globale de la ville.

Ces dernières années, l'industrie des énergies nouvelles de Changzhou a connu une forte croissance, le niveau d'agglomération industrielle se classant au cinquième rang en Chine et l'évaluation du niveau des investissements au premier rang en Chine, a déclaré Chen Jinhu, secrétaire du Comité municipal de Changzhou du PCC, lors d'une conférence sur le développement de l'industrie locale des énergies nouvelles qui s'est récemment tenue à Changzhou.

En 2022, neuf entreprises de Changzhou ont été répertoriées dans le Top 500 des entreprises privées chinoises, quatre dans la liste des « licornes » mondiales, et huit entreprises industrielles ayant une valeur de production annuelle de plus de 10 milliards de yuans ont rejoint la ville, selon Chen Jinhu.

Changzhou continue de promouvoir le développement de l'industrie locale des énergies nouvelles, dans le but de devenir une ville leader dans le secteur des énergies nouvelles, qui domine la région du delta du fleuve Yangtze, rayonne sur l'ensemble du pays et a également une influence mondiale.

