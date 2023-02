Le gouvernement du Canada annonce des investissements fédéraux de près de 15 millions de dollars pour l'installation de bornes de recharge de VE dans la région du Grand Toronto





TORONTO, le 3 févr. 2023 /CNW/ - Pour que le Canada atteigne ses objectifs climatiques, il est essentiel de réduire la pollution attribuable au secteur des transports. C'est pourquoi le gouvernement du Canada fait en sorte qu'il soit plus facile pour les Canadiens d'acheter, de recharger et de conduire des véhicules électriques (VE) en Ontario et ailleurs au pays.

Aujourd'hui, la députée de Scarborough-Agincourt, Jean Yip, au nom du ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé conjointement avec les députés Shafqat Ali et Julie Dzerowicz des investissements fédéraux totalisant près de 15 millions de dollars pour l'aménagement de plus de 2 350 bornes de recharge de VE, dont 2 100 seront installées un peu partout dans la région du Grand Toronto (RGT).

Le financement sera réparti entre 32 organisations, dont des municipalités, des immeubles résidentiels à logements multiples, des entreprises privées et des services publics.

Depuis 2016, le Canada a effectué un investissement colossal d'un milliard de dollars pour rendre les VE plus abordables et les infrastructures de recharge plus accessibles. Le gouvernement a par ailleurs approuvé le financement visant l'installation de plus de 34 500 bornes de recharge de VE jusqu'à maintenant.

En vue d'aider le gouvernement à atteindre son objectif d'ajouter 50 000 bornes de recharge au réseau canadien de véhicules zéro émission (VZE), le budget de 2022 a octroyé 900 millions de dollars additionnels à Ressources naturelles Canada et à la Banque de l'infrastructure du Canada pour poursuivre le déploiement d'infrastructures de ravitaillement de VZE. Le budget de 2022 a également versé 1,7 milliard de dollars supplémentaires afin de prolonger jusqu'en mars 2025 le programme d'incitatifs à l'achat de VZE, auquel seront admissibles un plus grand nombre de modèles de véhicules, y compris les fourgonnettes, les camions et les VUS.

Le budget de 2022 a aussi consacré près de 4 milliards de dollars sur huit ans à la mise en oeuvre de la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques, qui a comme objectif de développer les chaînes d'approvisionnement et d'exploiter les ressources de minéraux critiques - notamment les métaux nécessaires aux technologies propres, comme les véhicules électriques et les batteries de pointe - pour assurer la transition vers une économie sobre en carbone et appuyer la mise au point de technologies et de procédés de fabrication sophistiqués.

Qui plus est, l'Énoncé économique de l'automne de 2022 prévoit un crédit d'impôt à l'investissement remboursable pour les technologies propres, dont le matériel de recharge et de ravitaillement pour véhicules industriels zéro émission, ainsi que du soutien pour la production et le stockage d'énergie propre. Il prévoit aussi la création du Centre de formation pour les emplois durables et du Secrétariat des emplois durables, qui aideront des milliers de travailleurs à acquérir des compétences et à obtenir des emplois dans l'économie sobre en carbone.

Ces investissements constituent un pas de plus vers l'atteinte de l'objectif du Canada de faire en sorte qu'à partir de 2035 tous les véhicules de promenade neufs vendus au Canada soient des VZE. Et, à l'instar de tout investissement dans des secteurs comme les technologies propres ou la protection de la nature, l'annonce d'aujourd'hui aidera le Canada à réaliser ses objectifs ambitieux de lutte contre les changements climatiques, porteurs d'un avenir plus propre, plus sain et plus abordable pour tous les Canadiens.

« Nous rendons les véhicules électriques plus abordables et les infrastructures de recharge plus accessibles dans les lieux de vie, de travail et de loisirs des Canadiens. Des investissements comme celui annoncé aujourd'hui dans la région du Grand Toronto pour l'installation de bornes de recharge permettront à plus de Canadiens de s'engager sur la voie d'un avenir carboneutre et nous aideront à atteindre nos objectifs climatiques. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« En investissant dans une infrastructure de recharge essentielle, nous aidons les familles à économiser à la pompe tout en luttant contre les changements climatiques. De concert avec des dizaines de partenaires, dont la Ville de Toronto et le YMCA, notre gouvernement soutient l'aménagement de nouvelles stations de recharge de VE là où les Torontois en ont le plus besoin, y compris dans ma circonscription, celle d'Eglinton-Lawrence. »

L'honorable Marco Mendicino

Ministre de la Sécurité publique

Député d'Eglinton-Lawrence

« Avec les nouveaux investissements fédéraux annoncés aujourd'hui, les gens de Toronto et des environs auront accès à plus de 2 000 nouvelles bornes de recharge de VE. Grâce à nos incitatifs à l'achat et nos investissements dans les infrastructures de recharge et de construction de VE, nous faisons figure de chef de file dans la transition mondiale vers la carboneutralité. »

Jean Yip

Députée de Scarborough-Agincourt

«?Les citoyens de Brampton et l'ensemble des Canadiens se dirigent vers un avenir plus durable. Les investissements annoncés aujourd'hui comprennent une aide fédérale de plus de 1,7 millions de dollars à la Ville de Brampton pour l'installation de plus de 175 bornes de recharge. Qu'il s'agisse de déployer des bornes de recharge avec la Ville ou de construire des véhicules électriques avec Stellantis, le gouvernement du Canada investit dans l'avenir de Brampton en tant que carrefour d'emplois durables pour les générations à venir.?»

Shafqat Ali

Député de Brampton-Centre

«?Atteindre la carboneutralité signifie réduire les émissions dans tous les secteurs, y compris celui du transport. L'annonce d'aujourd'hui sur l'installation de plus de 2 000 bornes de recharge pour véhicules électriques dans la région du Grand Toronto aidera les familles de Davenport et de l'ensemble de la région à économiser de l'argent tout en luttant contre les changements climatiques. Investir dans des infrastructures communautaires telles que les autobus zéro émission et les bornes de recharge pour VE est essentiel au leadership continu de Toronto en matière de climat.?»

Julie Dzerowicz

Députée de Davenport

« La Ville de Toronto est fière de soutenir la transition vers la mobilité électrique dans la RGT. Comme près de 35 % des émissions à Toronto viennent du transport routier, cette transition sera essentielle à l'atteinte de l'objectif de la Ville d'être carboneutre d'ici 2040. Nous remercions le gouvernement fédéral d'avoir investi avec nous dans le développement des infrastructures de recharge pour véhicules électriques. »

John Tory

Maire de la Ville de Toronto

« À l'appui de son objectif de carboneutralité, la Ville de Toronto électrifie ses parcs de véhicules et entend développer considérablement les infrastructures de recharge destinées à ses véhicules. Aujourd'hui, le gouvernement fédéral a annoncé entre autres du financement pour aider la Ville à développer son réseau de recharge de véhicules électriques sur des sites municipaux et ainsi accélérer la promotion et l'adoption plus généralisée des véhicules électriques à Toronto. »

Jennifer McKelvie

Adjointe au maire de la Ville de Toronto

« L'annonce faite par le gouvernement fédéral aujourd'hui est une excellente nouvelle pour Brampton. Cela permettra à notre ville d'assurer la transition vers la carboneutralité et de créer un avenir plus durable pour les citoyens. »

Patrick Brown

Maire de la Ville de Brampton

«?La contribution du gouvernement fédéral au YMCA du Grand Toronto nous aidera à installer des bornes de recharge pour véhicules électriques dans de nombreux sites communautaires de notre organisme de bienfaisance dans la région et au YMCA Camp Pine Crest à Muskoka, donnant ainsi à des milliers de membres de la communauté un accès pratique à une solution sobre en carbone. Ce financement illustre bien les mesures concrètes que nous pouvons prendre en matière de résilience communautaire et de changements climatiques lorsque nous travaillons tous ensemble à la poursuite du même objectif.?»

Alex Versluis

Vice-président directeur, gestion et aménagement des propriétés, YMCA du Grand Toronto

Le financement fédéral sera accordé dans le cadre du Programme d'infrastructure pour les véhicules à émission zéro (PIVEZ) de Ressources naturelles Canada , qui soutient le déploiement des infrastructures de recharge et de ravitaillement là où les Canadiens vivent, travaillent et se divertissent, ainsi que du Programme de démonstration d'infrastructure pour les véhicules électriques, qui soutient les démonstrations d'infrastructure de recharge pour véhicules électriques et de ravitaillement en hydrogène innovatrices et de prochaine génération.

, qui soutient le déploiement des infrastructures de recharge et de ravitaillement là où les Canadiens vivent, travaillent et se divertissent, ainsi que du Programme de démonstration d'infrastructure pour les véhicules électriques, qui soutient les démonstrations d'infrastructure de recharge pour véhicules électriques et de ravitaillement en hydrogène innovatrices et de prochaine génération. Les transports comptent pour environ le quart des émissions totales de gaz à effet de serre au Canada .

. Grâce aux fonds investis jusqu'à maintenant par le PIVEZ, plus de 34?500 bornes seront installées d'un océan à l'autre d'ici 2027.

Le budget de 2022 a octroyé 400 millions de dollars additionnels au PIVEZ de Ressources naturelles Canada , et la Banque de l'infrastructure du Canada investira 500 millions de dollars dans le déploiement de 50 000 nouvelles bornes de recharge d'ici 2027.

, et la Banque de l'infrastructure du investira 500 millions de dollars dans le déploiement de 50 000 nouvelles bornes de recharge d'ici 2027. À ce jour, plus de 150 000 particuliers et entreprises au Canada ont profité de la remise offerte par le gouvernement fédéral à l'achat d'un VZE.

La députée de Scarborough--Agincourt, Jean Yip, a annoncé aujourd'hui, au nom du ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson; du député de Brampton-Centre, Shafqat Ali; et de la députée de Davenport, Julie Dzerowicz, un investissement total de 14 863 599 $ réparti entre 32 organisations afin d'installer plus de 2 350 bornes de recharge pour véhicules électriques (VE), dont 2 100 seront installées un peu partout dans la région du Grand Toronto (RGT).

Dans le cadre du Programme de démonstration d'infrastructure pour les véhicules électriques, Ressources naturelles Canada (RNCan) a accordé 922 934 $ à Ivy Charging Network pour le projet d'écosystème de recharge de VE à domicile et en déplacement sobre en carbone, et 290 000 $ à SWTCH Energy Inc. afin d'améliorer l'expérience de recharge des conducteurs en Ontario et d'en faire la démonstration.

Les 31 projets ci-dessous seront financés par le biais du Programme d'infrastructure pour les véhicules à émission zéro (PIVEZ).

Pour faciliter l'accès à l'information, nous avons mis en ligne une nouvelle page d'accueil du financement d'infrastructures pour VEZ qui aidera les entreprises et organisations canadiennes à repérer les programmes de financement répondant le mieux aux besoins de leurs projets d'infrastructures. Cet outil a été produit par Ressources naturelles Canada en collaboration avec Infrastructure Canada et la Banque de l'infrastructure du Canada (BIC).

