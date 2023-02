UNE RÉSIDENTE DE SAULT STE. MARIE GAGNE LE GROS LOT DE LA BOULE D'OR DE 48 MILLIONS DE DOLLARS APRÈS AVOIR ACHETÉ SON TOUT PREMIER BILLET





IL S'AGIT DU PLUS IMPORTANT GROS LOT REMPORTÉ PAR LA PLUS JEUNE PERSONNE DE L'HISTOIRE DE LA LOTERIE AU CANADA

SAULT STE. MARIE, ON, le 3 févr. 2023 /CNW/ - Juliette Lamour, de Sault Ste. Marie, marque l'histoire de la loterie au Canada après avoir reçu un chèque de 48 millions de dollars à titre de gagnante unique du gros lot de la BOULE D'OR de LOTTO 6/49 au tirage du 7 janvier 2023.

L'universitaire de 18 ans est la plus jeune gagnante de l'histoire de la loterie au Canada à avoir remporté un gros lot aussi important. Bien qu'il y ait eu d'autres gagnants de la loterie âgés de 18 ans dans les dernières années au Canada, aucun n'a gagné autant que Juliette.

Un autre aspect incroyable de l'histoire de Juliette est qu'elle a gagné tous ces millions à son tout premier achat de loterie. « Je venais juste d'avoir 18 ans et mon grand-père m'avait suggéré d'acheter un billet de loterie pour le plaisir, a expliqué Juliette pendant la célébration de la gagnante aux bureaux principaux d'OLG à Sault Ste. Marie. Lorsque je me suis rendue en magasin, je ne savais pas vraiment ce que je devais demander puisque je n'avais jamais acheté de billet avant. J'ai donc appelé mon père et il m'a dit d'acheter une Mise-éclair de LOTTO 6/49. Je n'arrive toujours pas à croire que j'ai gagné le gros lot de la BOULE D'OR grâce à mon tout premier billet de loterie! »

Juliette ne pensait plus à son billet jusqu'à ce que la nouvelle que le billet gagnant du gros lot de 48 millions de dollars de LOTTO 6/49 avait été acheté à Saut Ste. Marie ait commencé à se répandre. Elle était au travail avec ses collègues lorsqu'ils lui ont annoncé que le billet gagnant avait été vendu dans la ville. C'est là qu'elle s'est rappelée qu'elle avait un billet pour le tirage. Son collègue lui a proposé de vérifier son billet sur son appli d'OLG. Lorsqu'il a balayé le billet, le jingle des gagnants s'est fait entendre et les mots « Grand gagnant » se sont affichés sur le téléphone. « Mon collègue est tombé à genoux, incrédule. Il criait, en fait tout le monde criait que j'avais gagné 48 millions! Au début, je ne comprenais pas ce qui se passait. Je n'arrivais pas à assimiler la nouvelle. Nous avons fait toute une scène dans le magasin ce jour-là! »

Le choc et la frénésie se sont poursuivis lorsque Juliette a appelé chez elle pour annoncer l'incroyable nouvelle. « Comme que je pleurais - de joie bien sûr - ma mère ne comprenait pas ce qui se passait. Heureusement, mon père a réussi à décoder que j'avais gagné le gros lot à la loterie! Je savais que je ne pouvais plus me concentrer sur mon travail et mon patron m'a dit de rentrer à la maison, mais ma mère tenait à ce que je finisse ma journée! Mes collègues ont crié "Venez la chercher!", et mes parents sont finalement venus. »

Alors que Juliette peinait à se rendre compte de l'énormité du lot, elle se sentait rassurée de savoir que son père est planificateur financier. Même si la majeure partie de l'argent sera placée pour le moment dans des investissements soigneusement choisis en attendant qu'elle et sa famille élaborent un plan plus audacieux, Juliette reste attachée à son rêve de devenir médecin et de retourner dans le Nord de l'Ontario pour y travailler. « Je voulais faire mes études en médecine avant de gagner à la loterie. Ce rêve est maintenant à ma portée puisque ne n'ai pas à me soucier d'obtenir des prêts et bourses. En tant que membre de la communauté de la Première Nation de Garden River, j'étais admissible à des programmes d'aide financière pour les études, mais comme je n'ai plus besoin de ces ressources, quelqu'un d'autre pourra en bénéficier dans la communauté. Je souhaite vraiment revenir dans la région en tant que médecin pour pouvoir donner en retour à ma communauté. »

Lorsqu'on lui a demandé ce qu'elle avait envie de faire dans l'immédiat, Juliette a répondu qu'elle voulait se concentrer sur ses études et finir l'année, puis elle commencera à planifier des voyages pour l'été prochain. « Lorsque l'école sera terminée, ma famille et moi choisirons un continent et nous irons l'explorer. Je ne suis pas du genre à passer mes journées à la plage. Je veux visiter différents pays, connaître leur histoire et leur culture, goûter à la nourriture et écouter les gens parler leur langue. »

Juliette a ajouté que lorsqu'elle a commencé à annoncer la nouvelle à ses proches, quelqu'un lui a dit des mots qu'elle n'oubliera jamais : « L'argent n'est pas ce qui te définit, c'est le travail que tu fais qui te définit ». « Les possibilités qui se présentent à moi me rendent très enthousiaste, mais ça me rassure de savoir que je suis entourée de l'amour de ma famille et qu'elle sera à mes côtés tout au long de cette aventure incroyable. »

Le billet gagnant de LOTTO 6/49 a été acheté à Circle K, rue McNabb, à Sault Ste. Marie.

LOTTO 6/49 offre aux joueurs la chance de gagner deux gros lots de plusieurs millions de dollars chacun tous les mercredis et vendredis au même coût de 3 $ le jeu!

Le tirage classique offre un gros lot fixe de 5 millions de dollars à chaque tirage, alors que le tirage Boule d'or donne la chance de remporter soit un lot garanti de 1 million de dollars, soit le gros lot progressif qui commence à 10 millions de dollars et peut augmenter jusqu'à plus de 60 millions de dollars. Cliquez ici pour en savoir plus sur le nouveau LOTTO 6/49.

