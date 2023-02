Le ministre Vandal dévoile un nouveau point de service de PrairiesCan et des investissements fédéraux dans la région de Fort McMurray Wood Buffalo





Annonce de plus de 2,1 millions de dollars au profit des organisations de Fort McMurray et de la région au tout nouveau point de service de PrairiesCan

FORT MCMURRAY, AB, le 3 févr. 2023 /CNW/ - La municipalité régionale de Wood Buffalo est connue pour être au coeur du secteur énergétique du Canada et contribue largement à l'économie de l'Alberta. Fort McMurray et la région abritent des entrepreneurs novateurs, des entreprises en pleine croissance, des Canadiens travaillants ainsi qu'une histoire et une culture autochtones riches.

Aujourd'hui, l'honorable Dan Vandal, ministre de PrairiesCan, a officiellement dévoilé un point de service de PrairiesCan à Fort McMurray. Cela permettra à PrairiesCan de servir directement la collectivité afin de répondre aux occasions et aux priorités uniques de la région de Fort McMurray - Wood Buffalo et du Nord de l'Alberta. Le nouveau bureau est actuellement situé à Startup YMM au centre-ville de Fort McMurray.

Les collectivités des Prairies savent comment répondre au mieux à leurs besoins et à leurs priorités uniques. C'est pourquoi le gouvernement du Canada favorise le développement économique communautaire en ouvrant sept nouveaux points de service régionaux de PrairiesCan, dont le nouveau point de service à Fort McMurray.

Il est maintenant plus facile pour les entrepreneurs locaux, les municipalités, les partenaires autochtones, les organisations communautaires et autres d'accéder à ces services de PrairiesCan dans leur collectivité.

Dans le cadre de ce lancement, le ministre Vandal a annoncé l'octroi de 2 175 997 $ à six projets axés sur la revitalisation communautaire, le tourisme et la croissance économique - et un soutien à plus de 50 emplois sur lesquels les travailleurs peuvent compter.

Les six projets qui reçoivent un financement aujourd'hui sont les suivants :

Fonds canadien de revitalisation des communautés



La municipalité régionale de Wood Buffalo reçoit 750 000 $ pour transformer le front de mer du centre-ville de Fort McMurray en un parc communautaire et en un lieu pouvant accueillir divers événements publics.

reçoit 750 000 $ pour transformer le front de mer du centre-ville de en un parc communautaire et en un lieu pouvant accueillir divers événements publics. La Première Nation 468 de Fort McMurray reçoit 503 198 $ pour aménager un espace de rassemblement culturel et un parc communautaire.

reçoit 503 198 $ pour aménager un espace de rassemblement culturel et un parc communautaire. La Regional Recreation Corporation de Wood Buffalo reçoit 223 000 $ pour améliorer les possibilités de loisirs au parc MacDonald Island en installant trois terrains de basket-ball extérieurs et des cages de frappeurs automatisées.

Fonds d'aide au tourisme



Fort McMurray Wood Buffalo Economic Development & Tourism reçoit 499 800 $ pour créer une grande exposition mobile qui utilise la réalité virtuelle pour promouvoir des expériences uniques du Nord de l' Alberta que les résidents et les touristes pourront explorer dans la région de Wood Buffalo.

reçoit 499 800 $ pour créer une grande exposition mobile qui utilise la réalité virtuelle pour promouvoir des expériences uniques du l' que les résidents et les touristes pourront explorer dans la région de Wood Buffalo. La Fort McMurray Heritage Society reçoit 99 999 $ pour créer un marché extérieur ouvert toute l'année dans le village patrimonial de Fort McMurray .

Fonds d'aide et de relance régionale

Fort McMurray Wood Buffalo Economic Development & Tourism reçoit 100 000 $ pour mettre en place un programme de formation et des locaux commerciaux abordables dans le centre-ville de Fort McMurray pour permettre aux microentreprises à domicile de mieux atteindre les clients potentiels.

Ces projets ont des retombées très diverses, qu'il s'agisse d'attirer des visiteurs dans la région et de renforcer l'économie touristique, de fournir des aides ciblées pour favoriser la croissance des petites et moyennes entreprises ou de créer des lieux de rassemblement publics accessibles et modernes. Les investissements annoncés aujourd'hui continuent de renforcer l'économie dynamique de la région, créant des emplois et des possibilités pour les travailleurs de l'Alberta.

Citations

« La région de Fort McMurray Wood Buffalo joue un rôle important dans la prospérité de la province. C'est pourquoi notre gouvernement fait des investissements qui permettent à cette région de continuer à tirer parti de ses atouts tout en créant et en attirant des emplois de grande qualité sur lesquels les travailleurs canadiens peuvent compter. Le nouveau point de service de PrairiesCan à Fort McMurray nous permet de travailler avec des partenaires locaux et de nous concentrer davantage sur le renforcement de l'économie de la région. Ce n'est qu'un autre exemple des façons dont notre gouvernement travaille en partenariat avec les collectivités des Prairies et écoute leurs points de vue importants pour créer de nouveaux moyens de faire croître l'économie et répondre aux priorités locales. »

-L'honorable Dan Vandal, ministre de PrairiesCan

« En tant que fier résident du Nord de l'Alberta, j'admire la résilience et l'innovation des Albertains de notre région et leurs importantes contributions au renforcement et à la diversification accrue de notre économie. Ces annonces s'inscrivent dans le cadre de l'engagement de l'Alberta à travailler avec ses partenaires pour tirer parti des forces de notre région et faire en sorte qu'elles fassent partie de l'avantage albertain renouvelé. »

-L'honorable Brian Jean, ministre de l'Emploi, de l'Économie et du Développement du Nord, gouvernement de l'Alberta

« Soutenir les entreprises locales et le potentiel économique tout en bâtissant un meilleur endroit où vivre aux côtés de nos partenaires et des communautés est très important pour nous. Nous nous réjouissons de l'annonce d'aujourd'hui à l'appui de ces six projets et initiatives communautaires, ainsi que de l'ouverture d'un nouveau point de service de PrairiesCan à Fort McMurray. Notre région continue d'être un important moteur de prospérité économique et sociale pour tous, et ces investissements reconnaissent cette contribution positive. »

-Sandy Bowman, maire, municipalité régionale de Wood Buffalo

« Grâce au financement fourni par PrairiesCan, nous pouvons maintenant utiliser une partie des terres de notre nation à son plein potentiel. Le parc consistera en une structure semblable à un tipi avec un espace pour se réunir en dessous, ce qui donnera aux membres de notre nation un endroit pour se reconnecter non seulement les uns aux autres, mais aussi à notre terre et à notre culture. Ce parc est essentiel pour notre communauté, car aucune infrastructure de ce type n'existe actuellement. En raison de l'immense besoin de ce parc, nous voulions faire en sorte qu'il profite aux membres actuels de la Nation et aux générations futures. Pour ce faire, nous planterons des plantes traditionnelles afin de transmettre des enseignements et, ce faisant, nous pourrons faire en sorte que notre culture et nos traditions continuent de s'épanouir pour de nombreuses années à venir. »

-Chef Neil Cheecham, Première Nation 468 de Fort McMurray

« Le financement du projet réalisé dans le cadre du Fonds d'aide au tourisme et du projet pilote de microentreprise arrive à un moment important pour notre région. Le financement du Fonds d'aide au tourisme nous permet de mettre en valeur Fort McMurray Wood Buffalo grâce à une expérience de réalité virtuelle de pointe, ce qui nous permet de promouvoir des expériences touristiques prêtes à être commercialisées partout où nous allons. Le financement du programme pilote de microentreprise est un investissement direct qui soutient les entrepreneurs locaux et active notre centre-ville. Je tiens à remercier PrairiesCan pour son soutien continu à notre région, non seulement pour ces deux projets, mais aussi pour avoir fait de Fort McMurray Wood Buffalo une priorité. »

-Kevin Weidlich, président-directeur général, Fort McMurray Wood Buffalo Economic Development and Tourism

« Grâce au financement accordé dans le cadre du Fonds canadien de revitalisation des collectivités, nous avons l'occasion de présenter de nouvelles options de loisirs intéressantes aux membres de notre collectivité. Les nouveaux terrains de basket-ball et les cages de frappeurs automatisées offriront aux résidents de nouvelles façons de se rassembler, de jouer et de communiquer au parc MacDonald Island. »

-Graig Walsh, directeur général, Regional Recreation Corporation of Wood Buffalo

Faits en bref

Dans le budget de 2021, le gouvernement du Canada a accordé des fonds à Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO) pour que le Ministère fasse la transition vers deux nouvelles agences de développement régional : Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan), qui sert les Prairies, et Développement économique Canada pour le Pacifique (PacifiCan), qui sert la Colombie-Britannique.

a accordé des fonds à Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO) pour que le Ministère fasse la transition vers deux nouvelles agences de développement régional : Développement économique pour les Prairies (PrairiesCan), qui sert les Prairies, et Développement économique pour le Pacifique (PacifiCan), qui sert la Colombie-Britannique. En août 2021, le gouvernement du Canada a officiellement lancé Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan) et a annoncé l'ouverture de sept nouveaux points de service dans les Prairies : Fort McMurray , Lethbridge et Grande Prairie en Alberta ; Regina et Prince Albert en Saskatchewan ; et Brandon et Thompson au Manitoba .

a officiellement lancé Développement économique pour les Prairies (PrairiesCan) et a annoncé l'ouverture de sept nouveaux points de service dans les Prairies : , et en ; et en ; et et au . Ces sept nouveaux points de service s'ajoutent à l'administration centrale de PrairiesCan à Edmonton et aux bureaux de Saskatoon , de Winnipeg et d' Ottawa , et comprennent l'expansion de notre bureau satellite de Calgary . Ces nouveaux bureaux nous permettront d'étendre considérablement notre portée afin de mieux servir nos clients.

et aux bureaux de , de et d' , et comprennent l'expansion de notre bureau satellite de . Ces nouveaux bureaux nous permettront d'étendre considérablement notre portée afin de mieux servir nos clients. Cette approche communautaire améliorée tient compte des circonstances et des besoins propres à ces collectivités et à leurs régions environnantes, et fait appel à une série d'organisations locales de différents secteurs en tant que participants actifs au développement économique.

Le nouveau bureau de PrairiesCan est actuellement situé à Startup YMM au centre-ville de Fort McMurray .

