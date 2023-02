Bien d'intérêt patrimonial - La cloche de la chapelle Notre-Dame-de-Lorette sera protégée en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel





QUÉBEC, le 3 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce la signature d'un avis d'intention de classement pour la cloche de la chapelle Notre-Dame-de-Lorette. Par ce geste, il reconnaît que ce bien patrimonial constitue un trésor national et il s'assure de le protéger au bénéfice des générations futures.

Reconnue pour ses valeurs historique et artistique, la cloche de la chapelle Notre-Dame-de-Lorette aurait été fabriquée en 1732 par la famille Le Moyne, une dynastie de fondeurs établie à Brest, en France, qui a produit nombre de cloches entre le XVIIe et le XIXe siècle. Elle est l'un des derniers vestiges de la chapelle Notre-Dame-de-Lorette, un lieu de culte construit vers 1700 pour servir la mission autochtone des Sulpiciens de Sault-au-Récollet. Elle constitue aujourd'hui un témoin matériel important de la genèse de l'un des secteurs les plus anciens de l'île de Montréal. Elle se distingue aussi pour sa rareté, car il n'existerait plus que quelques cloches de la période de la Nouvelle-France au Québec et au Canada.

Citation

« La cloche de la chapelle Notre-Dame-de-Lorette, aussi connue sous le nom de cloche de la Visitation ou encore cloche du Fort-Lorette, constitue un trait d'union entre différents bâtiments et épisodes de l'histoire religieuse du Québec. Elle fait inévitablement partie de notre héritage culturel collectif et elle doit être protégée. En signant cet avis d'intention de classement, je franchis une étape importante en vue d'attribuer un statut légal à ce bien patrimonial exceptionnel.?»

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

Principales étapes d'un classement :

Le ministre signe un avis de son intention de classer un bien et le transmet aux intervenants concernés. Dès ce moment, le bien doit être traité comme s'il était déjà classé. L'avis d'intention est publié dans un journal local ou régional. Toute personne intéressée a 60 jours après la transmission de l'avis d'intention au propriétaire pour faire des représentations auprès du Conseil du patrimoine culturel du Québec. Par la suite, le ministre demande l'avis du Conseil du patrimoine culturel du Québec. S'il décide de procéder au classement, le ministre signe un avis de classement. Il peut être signé dans un délai de 90 jours à 1 an après la transmission de l'avis d'intention. L'avis de classement est transmis aux intervenants concernés. L'avis de classement est publié dans la Gazette officielle du Québec et un journal local ou régional. Le bien patrimonial classé est inscrit au Registre du patrimoine culturel.

Liens connexes

Répertoire du patrimoine culturel du Québec

Suivez le Ministère dans les médias sociaux @MCCQuebec

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

Communiqué envoyé le 3 février 2023 à 12:22 et diffusé par :