Un dernier verre pour la Dawes - Une soirée offerte par le Musée de Lachine





MONTRÉAL, ARRONDISSEMENT DE LACHINE, le 3 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Le 10 février 2023, le Musée de Lachine organise un cinq à sept afin de souligner la fin des expositions hors les murs Pour boire il faut vendre! La publicité et la bière Black Horse au 20e siècle ainsi que La Brasserie Dawes à Lachine au complexe culturel Guy-Descary situé au 2901, boul. Saint-Joseph à Lachine. Au son de musique rétro diffusée sur un gramophone, la population pourra voir, pour une dernière fois, ces expositions dans une ambiance des années 1920. Des croupiers-animateurs costumés et des guides du Musée de Lachine accueilleront les visiteurs et les visiteuses. L'entrée est gratuite sans réservation.

À propos de la collection Dawes Black Horse

La collection Dawes Black Horse du Musée de Lachine se compose de plus de 800 objets qui ont été soigneusement choisis par le collectionneur et antiquaire Michel Ste-Marie. Depuis 1999, le Musée de Lachine est dépositaire de cette collection. Conscient de la valeur historique et patrimoniale de la brasserie Dawes à Lachine, le Musée de Lachine entend déployer dans les prochaines années de nouvelles stratégies de mise en valeur du patrimoine de la brasserie Dawes.

