Avis aux médias - L'Assemblée nationale du Québec honore trois équipes championnes du Rouge et Or





QUÉBEC, le 3 févr. 2023 /CNW Telbec/ - La présidente de l'Assemblée nationale du Québec, Mme Nathalie Roy, invite les représentantes et représentants des médias à une cérémonie soulignant les victoires éclatantes de trois équipes sportives du Rouge et Or de l'Université Laval.

Le 8 février prochain, les équipes féminines de rugby et de cross-country ainsi que l'équipe masculine de football seront accueillies à l'hôtel du Parlement, puis honorées.

Pour cette occasion, la présidente de l'Assemblée nationale du Québec prendra la parole pour souligner les performances remarquables de ces équipes sportives, grandes championnes canadiennes en 2022.

DATE : 8 février 2023

HEURE : 11 h 30

LIEU : salle du Conseil législatif, hôtel du Parlement

Accréditations :

Les représentantes et représentants des médias qui souhaitent assister à l'activité et qui ne sont pas membres de la Tribune de la presse doivent se procurer une accréditation auprès du Secrétariat de la Tribune de la presse en appelant au 418 643-1357 ou en écrivant à [email protected].

SOURCE Assemblée nationale du Québec

Communiqué envoyé le 3 février 2023 à 11:40 et diffusé par :