Unilumin Group lance le tout nouveau LAMPRO à l'ISE 2023





SHENZHEN, Chine, 3 février 2023 /PRNewswire/ -- Le 31 janvier, à l'ISE 2023, le plus grand et le plus professionnel des salons audiovisuels du monde, Unilumin, une célèbre entreprise chinoise de LED, a présenté ses derniers produits et solutions intégrées.

Le groupe Unilumin a tenu une conférence de presse dans l'exposition pour annoncer que la marque LAMPRO, une filiale du groupe Unilumin, a été renouvelée à partir de LAMP. Il est rapporté que ce renouvellement de la marque vise à mieux positionner LAMPRO.

Selon les représentants d'Unilumin Group, le terme « PRO » ne signifie pas seulement « professionnel », ce qui montre que LAMPRO peut offrir des produits et des solutions professionnels, mais aussi « pro pour les partenaires », ce qui signifie que LAMPRO se concentre sur le service aux partenaires de distribution pour atteindre une situation gagnant-gagnant.

De plus, l'identité visuelle clé de LAMPRO est passée du bleu au vert. D'une part, cela montre une image de marque plus orientée vers les partenaires, dynamique et à la mode. D'autre part, la couleur verte représente le respect de l'environnement, ce qui signifie que LAMPRO fournit aux partenaires de distribution des produits d'affichage à LED de plus haute résolution et plus économes en énergie.

Nouveau positionnement de la marque : Fournisseur de solutions professionnelles pour les produits et applications d'affichage LED.

Nouvelle vision de la marque : Afficher un monde meilleur.

Nouveau slogan de la marque : LAMPRO, Pro pour les partenaires.

Propulsé par le groupe Unilumin, LAMPRO se consacrera à offrir davantage de produits LED professionnels et de solutions intégrées aux partenaires de distribution.

Fondée en 2004, Unilumin Group Co., Ltd a été cotée à la bourse de Shenzhen en 2011 (XSHE: 300232). Il s'agit d'un fournisseur leader mondial de produits et de solutions d'affichage et d'éclairage LED. À l'échelle mondiale, elle s'est également classée première dans le secteur en termes de valeur des ventes et de volume des ventes de produits d'affichage LED. Unilumin a fourni avec succès des services à Huawei, Microsoft, Apple, Google, Disney et d'autres entreprises Fortune 500.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1994884/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1994885/2.jpg

