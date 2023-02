Projets pilotes - Création de neuf haltes-garderies sur les campus collégiaux et universitaires québécois





QUÉBEC, le 3 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Afin de mieux soutenir les parents-étudiants dans leurs efforts de conciliation famille-travail-études, la ministre de la Famille, Mme Suzanne Roy, a dévoilé aujourd'hui neuf projets pilotes de haltes-garderies en milieux d'enseignement. Les investissements gouvernementaux pour leur déploiement se chiffrent à plus d'un million de dollars. La ministre de la Famille, Mme Suzanne Roy, la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Pascale Déry, ainsi que les différents partenaires, soit la secrétaire générale de la Fédération des associations étudiantes du campus de l'Université de Montréal, Mme Radia Sentissi, la présidente de la Fédération étudiante collégiale du Québec, Mme Maya Labrosse, la présidente de l'Union étudiante du Québec, Mme Samy-Jane Tremblay, et la directrice générale de l'Association des haltes-garderies communautaires du Québec, Mme Sandrine Tarjon, ont fait cette annonce aujourd'hui.

Les projets pilotes retenus sont :

Organisme Institution scolaire La Procure étudiante Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue - campus de Val-d'Or et Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue Comité de soutien aux parents étudiants de l'UQAM Université du Québec à Montréal Association générale des étudiant(e)s de l'Université du Québec à Trois-Rivières Université du Québec à Trois-Rivières Association générale des étudiant(e)s de l'Université du Québec à Trois-Rivières Université du Québec à Trois-Rivières - campus de L'Assomption Fédération des associations étudiantes du campus de l'Université de Montréal Université de Montréal Centre Alpha Lira Cégep de Sept-Îles Association des étudiantes et des étudiants de Laval inscrits aux études supérieures Université Laval Association générale des étudiantes et étudiants du Cégep de Victoriaville Cégep de Victoriaville Syndicat des étudiants et étudiantes de Concordia Université Concordia

Ces projets pilotes répondront aux besoins de garde ponctuelle des parents-étudiants en permettant le développement de l'offre de haltes-garderies en milieux d'enseignement. Rappelons qu'en avril 2022, le gouvernement du Québec confirmait l'adoption à l'Assemblée nationale du projet de loi no 1 visant à modifier la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance pour permettre la garde occasionnelle et exclusive des enfants des élèves ou des étudiants qui fréquentent un établissement d'enseignement pendant la poursuite de leurs études.

Citations :

« L'accessibilité à des services de garde adaptés est une priorité pour notre gouvernement. Nous connaissons déjà les nombreux bienfaits des activités de halte-garderie communautaires, et ces projets-pilotes de haltes-garderies en milieux d'enseignement contribueront à répondre aux besoins des parents-étudiants, notamment en matière de garde atypique. Les parents-étudiants pourront se consacrer à leurs études l'esprit tranquille pendant que leurs tout-petits seront entre bonnes mains. »

Suzanne Roy, ministre de la Famille

« Je suis très fière de constater que le réseau collégial et universitaire s'engage dans cette voie prometteuse de façon à offrir des milieux plus inclusifs pour les familles des étudiantes et étudiants. Les établissements d'enseignement supérieur sont d'extraordinaires milieux d'apprentissage, et je suis certaine que les enfants qui fréquenteront les haltes-garderies des campus évolueront aussi dans un environnement stimulant et propice aux découvertes de toutes sortes. Je remercie les associations étudiantes qui ont soumis des projets emballants et qui agiront en tant que pionnières.

Pascale Déry, ministre de l'Enseignement supérieur

« Je suis ravi du partenariat entre les différents acteurs du milieu, et ce, au bénéfice des parents-étudiants. L'engagement de ces partenaires contribuera à l'épanouissement des enfants dans un environnement sain, sécuritaire et ludique. Encore une fois, la réponse du milieu démontre l'engagement de la société québécoise envers nos tout-petits. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

« La Halte-garderie Le Baluchon accueille près de 30 enfants par session. Ce service grandement apprécié par la communauté étudiante permet de soulager les parents-étudiants d'un fardeau. Alors que les parents-étudiants font face aux conséquences de la hausse généralisée des prix, la FAECUM se réjouit du projet pilote mis en place par les ministères de la Famille et de l'Enseignement supérieur. Celui-ci, en adéquation avec la mission de la Fédération, permettra d'augmenter l'accessibilité aux études et de faciliter la conciliation famille-travail-études. »

Radia Sentissi, secrétaire générale de la Fédération des associations étudiantes du campus de l'Université de Montréal

« Le réseau collégial a une mission essentielle d'accessibilité à l'enseignement supérieur, et le projet de halte-garderie implanté directement au sein de nos cégeps permet justement d'ouvrir les portes des établissements à un plus grand nombre de personnes. Nous sommes impatients de voir ce modèle prendre son envol et permettre aux parents-étudiants de concilier leur vie familiale et la poursuite de leurs études partout au Québec. Nous tenons à saluer l'initiative visant à impliquer les associations étudiantes dans ce processus : la connaissance qu'elles ont de leur communauté est partie prenante du succès de ce projet pilote et de son rayonnement à long terme. »

Maya Labrosse, présidente de la Fédération étudiante collégiale du Québec

« Aujourd'hui, on se réjouit de l'annonce de ces projets pilotes. La prochaine étape pour l'Union étudiante du Québec est que ces projets pilotes deviennent permanents et que leur financement soit pérenne. En 2023, chaque personne qui souhaite faire des études universitaires devrait y avoir accès, peu importe si cette personne a des enfants. »

Samy-Jane Tremblay, présidente de l'Union étudiante du Québec

« Les haltes-garderies communautaires du Québec sont des partenaires incontournables dans l'offre des services de garde au Québec. L'annonce de ce matin en est un bel exemple de ce partenariat et représente une avancée notable pour les parents-étudiants qui, par définition, ont des besoins atypiques. La formule de halte-garderie plus flexible va assurément combler un besoin important qui sera bénéfique à la fois pour la conciliation famille-études et pour le développement optimal des tout-petits qui seront accueillis dans des milieux de qualité. »

Sandrine Tarjon, directrice générale de l'Association des haltes-garderies communautaires du Québec

« Un financement comme celui qui est annoncé aujourd'hui permet d'écarter un peu plus l'une des barrières qui peuvent rendre difficile la poursuite d'un projet d'études. L'enjeu incontournable ici est l'accessibilité aux études supérieures. Dans le contexte de pénurie de professionnels que nous connaissons, le Québec a besoin de ces personnes, toujours plus nombreuses, qui prennent leur courage à deux mains et retournent aux études pour améliorer leur sort et réaliser leurs rêves. »

Daniel Jutras, recteur de l'Université de Montréal

Faits saillants :

Le gouvernement du Québec investira 1 900 000 dollars au cours des deux prochaines années pour réaliser les projets-pilotes. De cette somme, 200 000 dollars annuellement sont issus du Plan d'action jeunesse 2021-2024, dans le cadre d'une collaboration avec le Secrétariat à la jeunesse.

au cours des deux prochaines années pour réaliser les projets-pilotes. De cette somme, 200 annuellement sont issus du Plan d'action jeunesse 2021-2024, dans le cadre d'une collaboration avec le Secrétariat à la jeunesse. Les activités de halte-garderie sont :

offertes pour une durée limitée et la date de fin est connue;



offertes à temps partiel ou à temps plein, pourvu qu'elles soient offertes pour une courte durée et motivées par un besoin ponctuel;



offertes pendant une ou plusieurs périodes durant l'année, notamment sur une base saisonnière ou par blocs d'heures selon les besoins des parents;



disponibles spontanément ou sur appel afin d'offrir un dépannage aux parents en cas d'urgence.

Liens connexes :

Pour connaître la liste complète des projets retenus

Pour plus de détails sur le Grand chantier pour les familles

Ministère de la Famille

Facebook : https://www.facebook.com/FamilleQuebec

Twitter : https://twitter.com/FamilleQuebec

YouTube : https://www.youtube.com/user/mfaquebec

SOURCE Cabinet de la ministre de la Famille

Communiqué envoyé le 3 février 2023 à 10:21 et diffusé par :