Un nouveau mandat en santé mentale pour la députée Shirley Dorismond





QUÉBEC, le 3 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, est heureux d'annoncer que Mme Shirley Dorismond, députée de Marie-Victorin et adjointe gouvernementale aux Services sociaux, s'est vu confier le mandat de travailler à la consolidation du rôle des CLSC dans l'accès aux services en santé mentale de première ligne. Forte de sa longue expérience à titre d'infirmière clinicienne, ayant notamment oeuvré au sein du Centre local de services communautaires (CLSC) des Faubourgs, Mme Dorismond saura profiter de ce large bagage pour mener à bien ce mandat.

Au cours des prochains mois, Mme Dorismond ira à la rencontre des organisations oeuvrant en santé mentale afin de :

mettre en lumière les initiatives, bonnes pratiques et modes de fonctionnement novateurs mis en place dans les CLSC favorisant un meilleur accès aux services en santé mentale;

identifier les enjeux auxquels font face les CLSC en lien avec l'accueil, l'évaluation, le référencement, la prise en charge et le suivi des clientèles en santé mentale;

proposer des pistes de solution concrètes, applicables sur l'ensemble du territoire tout en étant adaptables aux besoins des personnes et aux différentes réalités des établissements et des CLSC.

S'appuyant sur la vision, les valeurs et les principes directeurs du Plan d'action interministériel en santé mentale 2022-2026, les travaux de Mme Dorismond seront orientés en fonction de l'offre et des besoins en matière de services de proximité dans les différentes régions du Québec.

« La longue expérience de Mme Dorismond en service de première ligne et plus spécifiquement en CLSC faisait d'elle la personne tout indiquée pour ce mandat. Je suis content de l'avoir à mes côtés afin qu'elle puisse m'aider à améliorer nos services en santé mentale. »

Lionel Carmant, député de Taillon et ministre responsable des Services sociaux

« Je suis très honorée que le ministre Carmant m'ait confié ce mandat. Je compte mettre à profit mes 20 ans d'expertise en première ligne et mon expérience auprès de la clientèle vulnérable afin d'améliorer l'accessibilité et la proximité des services pour le bien-être de la population. »

Shirley Dorismond, députée de Marie-Victorin et adjointe gouvernementale aux Services sociaux

