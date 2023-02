Quixant lance la plateforme QMAX Gaming, le PC le plus puissant et le plus riche en fonctionnalités de l'industrie du jeu vidéo





CAMBRIDGE, Angleterre, 3 février 2023 /PRNewswire/ -- Quixant a le plaisir d'annoncer le lancement de sa plateforme matérielle QMAX Gaming, leader sur le marché, conçue pour proposer les contenus de la plus haute résolution, la jouabilité la plus fluide et l'expérience de jeu ultime.

Cette nouvelle plateforme est alimentée par Intel® et offre des performances graphiques exceptionnelles. Elle est disponible avec ou sans dGPU, ce qui permet aux utilisateurs d'augmenter les performances de leur matériel en ajoutant la carte graphique de leur choix.

Hautement personnalisable, elle répond aux exigences de toutes les principales autorités mondiales en matière de jeux, y compris la GLI-11. Elle est livrée en version standard avec les solutions logicielles d'optimisation des jeux de Quixant, qui optimisent le développement et la diffusion des jeux et permettent aux utilisateurs de se concentrer sur le développement du contenu sans se soucier des exigences réglementaires.

Duncan Faithfull, vice-président exécutif et chef de la direction de Quixant, a déclaré à propos de ce lancement : « Nous pensons que nos clients doivent se focaliser sur le contenu, et non sur le développement de solutions matérielles pour le bâtir. Ils doivent avoir la liberté de développer du contenu en ayant la certitude que leur solution est fiable et aussi puissante que leur imagination l'exige. C'est pourquoi Quixant a créé IQ, IQON, et QMAX , sa gamme de PC gaming conçus pour offrir des performances maximales en fonction du budget, du marché et des besoins du produit. Le nouveau QMAX est notre plateforme la plus puissante et la plus riche en fonctionnalités à ce jour, qui satisfait l'imagination des utilisateurs. »

Duncan Faithfull a poursuivi ainsi : « Si le développement d'une technologie spécialisée qui change la donne est au coeur de l'offre de Quixant, les partenariats sont tout aussi importants. Il est de notre responsabilité de soutenir nos clients afin de nous assurer qu'ils tirent le meilleur parti de leurs produits Quixant. Notre équipe est toujours disponible pour permettre aux utilisateurs de maximiser le potentiel de leur plateforme QMAX, afin qu'ils puissent se focaliser sur les aspects qui leur permettent de dominer le marché. »

Il a conclu : « Après avoir lancé Quantum et Qinetic , notre gamme de boîtiers modulaires de jeux et de paris sportifs, nous avons constaté qu'il était nécessaire d'étendre nos solutions logicielles pour mieux soutenir les clients. Nous proposons désormais une suite complète de solutions logicielles et de soutien à l'intégration, qui permettent aux concepteurs de jeux de concentrer leurs efforts sur le développement du contenu ultime du jeu et de l'expérience du joueur, tout en permettant la gestion du boîtier sur lequel le jeu est installé, ainsi qu'une série de solutions d'intégration. Nous serions ravis d'en discuter avec les fabricants de jeux qui cherchent à améliorer leur contenu et à accélérer le temps nécessaire à la mise sur le marché de leurs boîtiers. »

Pour en savoir plus, rendez-vous sur quixant.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1993093/Quixant_QMAX.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1752610/Quixant_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 3 février 2023 à 09:30 et diffusé par :