Dexlevo organise un symposium et un événement consacré au GOURI lors du salon 2023 de l'IMCAS





Dexlevo, la société spécialisée dans les dispositifs médicaux esthétiques, a organisé un symposium couronné de succès consacré à son produit exclusif « GOURI » au congrès mondial 2023 de l'IMCAS à Paris. L'IMCAS (International Master Course on Aging Science), qui s'est tenu du 26 au 28 janvier à Paris, en France, est l'une des trois plus importantes sociétés mondiales dédiées à la beauté anti-âge.

Plus de 200 médecins et représentants d'entreprises ayant visité le stand de Dexlevo ont montré un grand intérêt pour le GOURI, un produit injectable unique offrant une réponse fondamentale contre le vieillissement.

Le symposium consacré au GOURI et intitulé « traitement anti-âge universel » a été dirigé par le dermatologue australien Paul Han, qui, en plus de son discours, a également fait la démonstration du nouveau protocole de traitement GOURI, de plus en plus plébiscité par les médecins qui utilisent le produit. Le Dr Paul a déclaré : « Tout en conservant d'aussi bons résultats qu'avec l'ancien, ce nouveau protocole permet d'améliorer considérablement l'expérience du patient et de réduire l'angoisse qu'il ressent vis-à-vis de la douleur du traitement. »

Un événement exclusif organisé par Dexlevo et baptisé « Gorgeous GOURI Night » a eu lieu le soir du 26 janvier. Il s'agissait d'un événement personnalisé au cours duquel les distributeurs et les médecins utilisant le GOURI dans le monde entier ont pu partager leurs expériences et leurs connaissances du produit. Après la « Gorgeous GOURI Experience », pendant laquelle les médecins ont pu présenter librement leurs cas et expériences de traitement, les invités ont eu l'occasion d'assister à concert de musique traditionnelle coréenne ? le gugak ? par des musiciens ayant revêtu la tenue traditionnelle ou hanbok.

Le représentant de Dexlevo a déclaré : « L'objectif de la "Gorgeous GOURI Night", l'événement exclusif consacré au GOURI, était de renforcer la compréhension du produit et de promouvoir la notoriété de la marque. Ce fut aussi l'occasion pour les médecins d'élargir leur réseau ». Et d'ajouter : « Nous prévoyons de continuer à démontrer l'excellence du GOURI grâce à diverses actions marketing, comme l'organisation d'événements axés sur la marque et la participation à des conférences internationales sur la lutte contre le vieillissement. »

Le GOURI de Dexlevo est le premier polycaprolactone liquide (PCL) stimulateur de collagène au monde qui se répand naturellement dans l'ensemble du visage après l'injection, y compris autour des yeux, afin d'y induire la sécrétion de collagène.

